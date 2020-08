Pampita se metió en la discusión entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Desde que Nicole Neumann confirmó que dio positivo para Covid-19, las voces a favor y en contra se multiplicaron. No fueron pocos los que le reprocharon el supuesto accionar con su empleada doméstica. Incluso, también ingresó al conflicto su ex marido, Fabián Cubero, debido a que las hijas que tienen en común, Indiana, Allegra y Sienna, quedaron aisladas con Nicole por prevención.

Para sorpresa de propios y extraños, quien se metió en esta situación que ya tomó estado público fue Carolina Ardohain. No solo opinó, sino que además defendió a Neumann. Por lo pronto, la relación entre ellas siempre fue tirante desde sus comienzos en el modelaje. Y si bien en los últimos años dejaron ciertas diferencias de lado –la última pelea fue en agosto de 2019– esta actitud de Pampita dio que hablar. En una charla con Tomás Dente, en Pampita Online, declaró: “Por lo que me decís, todo lo que se dijo es mentira. Eso que se dijo que ella le ofreció a Cubero que se quede en su casa para que vea a las nenas, ¿también es mentira?”.

Luego de sorprenderse y de aclarar ciertas dudas que tenía sobre su colega, la aconsejó. Se puso firme en dejar sentado su parecer en esta cuestión: “Que no mire más nada de lo que se está diciendo. Tiene que transitar esto tranquila, subir sus defensas y ponerse bien. Que corte y que no vea más nada de lo que le haga mal, así se pone fuerte. Hay que estar con tres chicas y además con el virus”.

Por otro lado, puso el ojo en el padre de las nenas. A raíz de lo que se dice, Caro siente que el ex defensor puede hacer un poco más al respecto que simplemente llamar por teléfono. “Fabián puede ayudar muchísimo en esta situación. Puede traer las compras del supermercado, puede llevar la ropa al lavadero, puede traer comida hecha para que la madre de sus hijas no tenga que cocinar ya que está atravesando por este virus. Me parece, como para que Nicole esté tranquila”.

Continuando con su reflexión y buscando la manera de que el ex futbolista de Vélez aporte lo suyo en este tema, arremetió, con la firmeza que la caracteriza: “También puede dar afecto a través de un vidrio, charlar con las chicas, ver cómo están. Más que hacer un Facetime, te acercás al lugar. Hay mil cosas que puede hacer un padre sin tener contacto con las chicas”.

Por otro lado, luego de enumerar posibles tareas que él puede llevar adelante en estos 15 días en los que deberán estar en cuarentena Nicole y sus hijas, le brindó una recomendación: “Yo, si fuera Cubero, aprovecharía esta semana para demostrar todo el amor que les tengo a mis hijas y me acercaría todos los días a verlas. No hace falta una excusa. Tal vez tus hijas están atravesando esta enfermedad a pesar de ser asintomáticas. Está bueno estar presente y no solamente a través de un teléfono”.

Como para dejar en claro el concepto que quiso trasmitir, fue por más: “Cubero, lucite. Aprovechá estos días y sé el padre del momento. Es tu oportunidad, los hijos te necesitan presente. Está buenísimo que entiendas eso, a pesar de que seguramente tendrá miedo de contagiarse o lo que sea, pero sigue siendo el padre”, cerró.

¿Cómo tomará estas palabras el novio de Micaela Viciconte? La relación entre ellos era amena. Sin ir más lejos, en 2018, Fabián estuvo en el living de Pampita Online y se lo vio relajado. Incluso, hasta estuvieron cerca de que él se sumara al envío que por entonces se emitía por la pantalla de Telefe.

