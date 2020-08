Otra vez robaron en una sede de fútbol de veteranos

En la madrugada de ayer se perpetró un nuevo robo en las instalaciones de la Asociación de Veteranos de Fútbol de Curuzú Cuatiá, ubicada en el parque Zambrana, donde personas desconocidas rompieron una puerta y se llevaron herramientas.

El titular de la institución, José Piriz, lamentó lo sucedido y explicó que en reiteradas ocasiones fueron víctima del accionar delictivo. “Esto, además de generar daños, son gastos y malestar en la institución. Lamentablemente estamos en época de pandemia y la actividad es nula; debemos reparar todo”, expresó Piriz a El Diario de Curuzú. “Vamos a reforzar todos los accesos a la institución. Nos faltaba la parte de la administración. Siempre éramos víctimas de los robos”, comentó.

Piriz señaló que “nos duele porque ingresaron y no se llevaron nada de valor, nada. Esto genera daños, no más, pero agradezco a la policía porque ellos andaban por acá y eso habría permitido que no se lleven nada, agradezco a la Comisaría Segunda”.

Desde la Policía indicaron que se llevaron solo un pico y algunas palas. (WA)