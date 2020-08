“Al menos tenemos una fecha para volver a entrenar”, dijo Insaurralde

Tras la reunión cumbre que sostuvieron el martes a la tarde funcionarios del Gobierno nacional con autoridades de la AFA, se aprobó el protocolo sanitario enviado por esta institución y se permitió la vuelta a los entrenamientos en todas las categorías del fútbol argentino.

En el caso del Torneo Federal A, la fecha prevista para los testeos a los distintos planteles fue fijada para el 7 de septiembre, por lo que la vuelta a las prácticas se podría producir el jueves 10 del mismo mes.

“Con esto ya tenemos una luz de certidumbre” para la vuelta a la actividad, expresó ayer el presidente de Boca Unidos, Marcelo Insaurralde, en comunicación con este medio.

En cuanto a los jugadores que contarían para volver a los entrenamientos, el dirigente señaló que “la base del plantel la tenemos. Son casi todos los que estuvieron jugando el torneo que se interrumpió en marzo”.

Al recordarle que a la casi totalidad del plantel se le venció el contrato a fines de junio, Insaurralde confió: “Con la mayoría está hablado lo de la continuidad del contrato”, y que solo esperan una definición acerca de cuándo volverán a jugar para formalizarlo.

“Los futbolistas nunca pararon de moverse y siguen al pie de la letra la rutina que se les envía desde el club”, manifestó Insaurralde, aunque reconociendo que no es lo mismo que una práctica en el predio.

También dijo desconocer hasta el momento el método de testeo, quién lo realizará, y la cantidad de kits que enviará la AFA, y con relación a la probable fecha de la vuelta de la competencia reconoció que “se está manejando la organización de una reunión para definir eso, y que luego quede a criterio del comité ejecutivo”.

Respecto a la postura de Boca Unidos, Insaurralde dijo: “Nosotros queremos que se siga jugando el campeonato ya que consideramos que se puede terminar temporalmente este año. Restan 7 fechas, más 5 de los playoffs, no es mucho”.

Fundamentando su postura, indicó que entre los equipos hay diferencia de partidos jugados y que esos puntos podrían llegar a cambiar el orden de los equipos en la tabla. “Pregonamos la igualdad de condiciones, por lo que consideramos que lo más lógico es terminar el campeonato”, afirmó.

En caso de que se resuelva definir con “reducidos” los ascensos, Boca Unidos quedaría fuera de toda chance de participar, por la ubicación que ocupaba en la zona al momento de la interrupción del certamen. “No jugar hasta el año que viene sería un daño muy grande, una locura”, graficó.

En cuanto a una fecha probable, Insaurralde especuló: “Seguramente entre 60 o 70 días después de la vuelta a los entrenamientos, aunque me parece que no hay que apurarse por definir eso. Cualquier cosa que se pueda resolver no se sabe si se va a poder aplicar. No debe quedar nada fijo hasta que no se vea que se puede empezar el torneo”.

Para finalizar, Insaurralde resaltó: “Ahora tenemos fecha, por lo menos, pero el camino sigue complicado. Espero que lleguemos bien y que podamos empezar los entrenamientos”.