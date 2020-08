“Nos encuadramos al DNU, que habilita encuentros recreativos”

El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, confirmó ayer que “Corrientes seguirá igual. No está previsto realizar cambios en el estatus sanitario de la ciudad y que la gente no tendrá problemas si se reúnen hasta 10 personas. Hasta el día de hoy no haremos cambios. Por supuesto que hay que ir viendo cómo evolucionan los casos”, insistió Vignolo en declaraciones a radio Sudamericana.

“Nos encuadramos en el DNU del Presidente, que más allá de un cambio en la denominación de encuentros sociales por eventos recreativos y culturales de hasta 10 personas, la gente no va a tener problemas. A eso se refería el Gobernador cuando decía que el decreto es contradictorio. Pero es una cuestión semántica en la que insistimos y somos celosos de ello para que no digan que no acatamos la decisión nacional”.

El funcionario aclaró las versiones ambiguas sobre el acatamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). “Nosotros nos encuadramos en el DNU, lo que se prohíbe son los eventos públicos y privados de hasta 10 personas”, expresó.

“Entonces, lo que hicimos es acatar el decreto que en su artículo 1 avala los encuentros recreativos (a lo que nosotros llamamos reuniones sociales), y cambiar la denominación a eventos recreativos y culturales de hasta 10 personas”, explicó.

(AG)