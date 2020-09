Alberto: "La Argentina central que tiene periferias no se puede tolerar más"

El presidente Alberto Fernández reafirmó que "la Argentina central, que tiene dos periferias, al norte y a sur del país, no se puede tolerar más", al encabezar la firma de convenios con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

Los convenios firmados tienen por objetivo la ampliación de la red de fibra óptica para llegar con el servicio de Internet a otros 23.000 chaqueños, obras de acceso al puerto de Barranqueras, el traslado del dominio de la nación a la provincia de 3.960 hectáreas para la urbanización del ex Campo de Tiro y la construcción 101 viviendas en el barrio Toba, ambos en Resistencia.

En ese sentido, el mandatario recordó que "el sistema que se ha construido en la Argentina hace mucho más difícil todo ese esfuerzo" que se genera en cada rincón de la geografía nacional, por lo que compartió que "siempre es un motivo de alegría poder integrar al norte y a la Patagonia, dos realidades muy distintas, pero que finalmente son parte de esa periferia de la Argentina central que ya no se puede tolerar más".

"Los chaqueños no son ciudadanos de segunda, son argentinos que merecen la atención que cualquier argentino merece", aseguró el Jede de Estado al tiempo que apuntó: "No se soporta más un sistema económico que deja al margen a tantos. El país ya no puede esperar más, y esto lo digo para que construyamos una Argentina con una lógica distinta".

Por eso, Fernández recordó: "Nuestro principal objetivo es favorecer la producción y el trabajo".

Antes de concluir, el Presidente expresó: "Ojalá la Argentina estuviera llena de ciudades de Buenos Aires, pero tenemos una y el resto del país es un país que espera", y por eso pidió: "Construyamos el país con una lógica diferente, hagámoslo entre todos y, como dice el Papa en una frase que le he robado con su permido, aquí nadie se salva solo".

Además, durante el acto en la Residencia de Olivos del que participó también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el presidente Alberto Fernández defendió el acceso a la conectividad y al conocimiento en todo el país ya que "no hay servicio público más importante en el siglo XXI que el acceso a internet", según dijo al encabezar la firma de convenios con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

"Las sociedades ricas de hoy en día no son las que tienen petróleo, oro o plata sino que son las que tienen conocimiento. Por eso, poder acceder a Internet es poder acceder a conocer, a saber, a aprender y a comunicarse", expresó.

Además, dijo que celebra la extensión de la fibra óptica que se está realizando en Chaco porque "Internet es el modo informarnos y que se extienda por la Argentina es muy importante, mal que le pese a unos y aunque algunos no crean que eso es un servicio público".

Capitanich: "Esto es una reivindicación histórica"

Por su parte, el gobernador Capitanich agradeció al Presidente la firma de los convenios para la concreción de importantes obras públicas en el Gran Resistencia y destacó que "esto es una reivindicación histórica" para los chaqueños en un proceso en el que "Argentina se pone de pie en los territorios históricamente abandonados".

Según señaló las obras de refuncionalización del acceso terrestre al puerto de Barranqueras, calles laterales y playa de estacionamiento de camiones demandará una inversión de 604 millones de pesos, en tanto que la construcción de 101 viviendas en el barrio Toba tendrá una inversión de 290 millones de pesos con un plazo de obra de 14 meses.

El gobernador chaqueño destacó que la cesión de las tierras del ex Campo de Tiro permitirá "la potencial regularización de 31.000 lotes urbanos" que estimó beneficiará a una población estimada en 120.000 ciudadanos y que parte del predio será destinado "el acceso a la tierra urbana, pero también a viviendas dignas".

Sobre las 101 viviendas a construir en el barrio Toba dijo que "ya fueron construidas 191 unidades habitacionales" del proyecto urbanístico que tiene el objetivo de 731 viviendas en total, mientras se avanza en 400 conexiones domiciliarias de cloaca, de agua potable, se refacciona y amplia un centro de salud con capacidad para internación, iluminación, pavimento urbano, un polideportivo, un centro de atención de adicciones y un destacamento policial.

Capitanich dijo que la red de fibra óptica en Chaco llega a 47 municipios y que se podrá extender a 56 de las 69 comunas del territorio provincial, sumando a 23.000 usuarios de 9 localidades con servicio de Internet con potencias de 40 a 100 gigavatios.

"Tenemos que empezar desde abajo y desde los de más lejos, y usted lo está haciendo", remarcó el jefe del gobierno chaqueño ante Fernández y le pidió "nosotros queremos ser argentinos de primera, y el pueblo chaqueño tiene energías para hacerlo y por eso queremos construir una patria con oportunidad de igualdades, una nación justa, solidaria federal".

Junto a Capitanich participaron la intendenta de la Municipalidad de Barranqueras, Magda Ayala, y de la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, y desde el puerto de Barranqueras y por videoconferencia lo hicieron la presidenta de Ecom, Ana Clara Buttice; el director de Vialidad Provincial, Hugo Varela, y el director del puerto de Barranqueras, Roberto Benítez.

Telám