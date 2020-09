Alistan una marcha para pedir justicia por una joven víctima de violación

Familiares y amigos de Rocío, una chica oriunda de Caá Catí que denunció en 2017 haber sido violada por tres jóvenes, anunciaron que saldrán a la calle para pedir justicia y que solicitarán la realización del juicio oral y público, que había sido anunciado para este año y del cual aún no tienen novedades.

En tal sentido, Marina Avalos, del grupo Kuñá Py’aguasú (Mujeres Corajudas) anunció ante El Litoral que “estamos preparando una marcha porque hay muchas personas acá en Caá Catí que sienten la indignación por el hecho de que estos tres violadores sigan libres y caminen las calles como si nada”, expresó.

Añadió además que “me tocó vivir un incidente con uno de ellos que al cruzarme se me burló en la cara y acá en el pueblo nos conocemos todos”, manifestó.

El caso de Rocío tomó repercusión nacional luego de realizar la denuncia policial por haber sido violada por tres sujetos en una fiesta privada en Caá Catí el 27 de febrero de 2017. Los acusados estuvieron detenidos en un primer momento hasta que en marzo del año pasado, quedaron en libertad.

La propia joven publicó por las redes sociales lo sucedido: “Me gustaba salir con amigas, bailar, amaba los corsos”

“Para mí era una noche más, no me daba cuenta de que por la perversa cabeza de ellos estaba la idea asquerosa de ‘hacerse una fiesta conmigo’… Esa noche me tomaron, me llevaron a una habitación y abusaron tres hombres de mí… Me parece mentira que tenga que repetir estas palabras que cada vez me hacen más daño. Ellos, mientras me obligaban a practicarles sexo oral y me penetraban, también me arrancaban los cabellos y golpeaban. Me decían ‘puta’ reiteradas veces… Mi cabeza no lograba entender… Grité, grité, pero afuera la música y la complicidad, incluso de mi género, era fuerte”, había expresado de manera pública esta joven que decidió irse a vivir fuera de la localidad.

“Mi prima no aguantó tener que verlos acá en el pueblo a estos violadores que volvieron a sus vidas como si nada”, remarcó Marina Avalos en contacto con El Litoral.

En cuanto a la vía judicial planteó que “todo indicaba que este año se iba a llevar a cabo el juicio oral, pero no sé qué está pasando con la Justicia que hasta ahora no nos informó nada. Es por eso que la gente del pueblo dijo basta y ahora van a salir a la calle por el caso de Rocío, del otro nene de 8 años que también fue violado y por otro hecho de un chico que estuvo desaparecido y lo hallaron muerto y enterrado en una laguna”, resaltó.

Con relación a la causa judicial, en su momento el abogado querellante Eduardo Mosqueda dijo que “hay testigos, fotografías y hasta videos. A esto debe sumársele las pruebas de ADN que incriminaron directamente a los tres imputados”, describió el letrado y agregó que “la investigación ya se cerró”. En ese marco todo indica que solo resta que se fije fecha para que se desarrolle el juicio a los tres jóvenes acusados de violación.

