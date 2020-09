Por Bernardo Stamateas (*)

La experiencia surgió y es maravillosa. Hay una distorsión temporo-espacial y uno desea estar todo el día con la otra persona que es idealizada y llega a ser maravillosa, irremplazable, única. ¡Hasta los defectos son virtudes! En eso consiste el enamoramiento y se sueltan grandes cantidades de dopamina y oxitocina, los químicos de la alegría que producen una sensación de haber encontrado la plenitud. Pero lo cierto es que cada uno elige el modelo de pareja de acuerdo a modelos previos que tiene. En realidad, el enamoramiento tiene mucho de proyección. Lacan decía una frase interesante: “Tú no eres tú; eres lo que en ti inventa mi deseo”. Es decir: “Yo voy a colocar un montón de cartelitos en vos y voy a estar enamorado de eso”.

En el enamoramiento la persona pone ideales propios en el otro. Por eso, se suele decir que “el enamoramiento es ciego”. Ahora, con el tiempo, este estado va disminuyendo y aparece el amor. El amor sí ve, y ve lo que no veía el enamoramiento. Entonces surgen las diferencias, las discusiones, y es necesario empezar a negociar. Enamoramiento y amor se van construyendo de manera paralela. Puede suceder que el enamoramiento dé paso al amor, o no; pero es fundamental que aparezca el amor porque este “ve”.

Es por ello que no hay que apresurarse cuando uno está enamorado. El enamoramiento es monógamo, cuando se encuentra en el pico o la cumbre, y hace que uno pretenda exclusividad con el otro. Y esto dura, como máximo, hasta nueve meses. Pasado ese lapso, empieza a disminuir y logramos ver lo que no veía en la primera etapa. El enamoramiento exagera las virtudes y esconde los defectos; vendría a ser una “mentira consensuada”. El enamorado, la enamorada, expresa: “Voy a mostrarte lo mejor de mí y vos vas a mostrarme lo mejor de vos. Ya sabemos que estamos exagerando, pero ¡bienvenida la idealización tan maravillosa que implica estar enamorados!”.

Solo el amor, no el enamoramiento, permite que se produzca la negociación y se realice la construcción de un “cerebro de pareja”, es decir, de un vínculo que nos permite ser conscientes de lo positivo y lo negativo. El amor es una acción, un verbo, que cada uno va definiendo de acuerdo a su contexto y etapa evolutiva. No es lo mismo lo que pensábamos del amor en la adolescencia, que en la juventud y luego la adultez. Una definición que me gusta mucho del amor es de mi maestro Juan Carlos Kusnetzoff: “Amar es cuidar cuidadosamente”.

A todos nos encanta estar enamorados, pero mucho mejor es ser capaz de “amar” que nos brinda la posibilidad de aprender a valorar, empatizar y estar con el otro. “Cuidar cuidadosamente” consiste en dar sin esperar nada a cambio, solo por el placer de hacerlo. No podemos irnos de este mundo sin experimentar la maravilla del amor incondicional que, sin duda, nos convierte en mejores personas.