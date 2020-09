Termómetro digital: “La medición en la muñeca los expone a no detectar el febril”

Con el propósito de evitar los contagios, el control de la temperatura para acceder a diferentes comercios o establecimientos se ha tornado una costumbre en estos tiempos de pandemia. Sin embargo, una especialista en infectología advirtió a El Litoral que en algunos lugares este chequeo de salud no se realiza de la manera correcta. “El termómetro digital mide la temperatura central real solo cuando se coloca en la frente o el cuello. Si vos lo tomás en el brazo, mano o muñeca, se obtendrá entre 1 °C y 2 °C de diferencia con la temperatura real. El problema radica en el hecho de que se corre el riesgo de no detectar el febril. Eso es muy serio”, explicó la infectóloga Andrea Gajo Gane.

Sucedió que en este tiempo de cuarentena se popularizó en las redes sociales una noticia falsa que sostenía que los termómetros infrarrojos podían causar daño o destruir las neuronas, algo que fue desmentido por expertos

Al respecto, la doctora Gajo Gane expuso: “El termómetro digital no es un láser, simplemente es una luz que detecta el calor humano. En segundo lugar, debería haber una norma establecida, porque es importante que las empresas tomen la temperatura, pero si realizan la medición en la muñeca nos exponen a no detectar el febril. Es decir que la intervención no sería efectiva”. Dada la situación, llamó a la comunidad a ayudar en la concientización del buen uso de estos elementos que miden la temperatura corporal, de manera tal que en todos los lugares que aplican este método puedan hacerlo de la manera correcta para poder avanzar en la detección precoz de casos sospechosos.

Además, en esta etapa de pleno ascenso de los casos de covid-19, la infectóloga del Hospital Pediátrico destacó: “No sabemos cuándo llegará el pico, pero desde ya es importante no andar con el barbijo colgando o con la nariz afuera, porque el virus entra por la nariz. Es decir que su mal uso los deja expuestos”. Dicho esto, manifestó que en este período es central que se extremen los cuidados. (MS)