Con protocolo sanitario listo, las salas de cine esperan autorización para la apertura

El cine es una de las actividades que se encuentran suspendidas desde marzo en Corrientes. Desde la llegada de la pandemia a Argentina hubo aperturas de diversas escalas, de acuerdo al sector comercial, pero el rubro del entretenimiento no estuvo entre ellas. Pese a ello tienen listo un protocolo para la reapertura y avanzan en diálogos con las autoridades gubernaticas para hallar una solución a la crisis.

A pesar de los indicios de expectativas y ganas de volver al cine, el panorama es incierto. Así lo explicó Adrián Burdman, gerente de Marketing y Comunicación de la cadena Cinemacenter.

“La situación es muy dinámica y las posibilidades todo el tiempo están cambiando. Nosotros nos podríamos preparar para abrir las salas para octubre o noviembre. Es difícil imaginar llegar a fin de año sin abrir la actividad, pero entendemos que los números de la pandemia no son del todo optimistas”, afirmó Burdman en diálogo con El Litoral.

“Somos una actividad que lleva vedada mucho tiempo. No podemos trabajar y los ingresos, por lo tanto, son nulos”, explicó. “Financieramente el sector está muy afectado, los sueldos se pagan con las ATP nacionales”, añadió el gerente.

Para sumar ayuda local, relata el gerente, evalúan proponerle al Gobierno provincial algunas políticas de asistencia con contraprestación.

La iniciativa trataría de ofrecer tiempo en las pantallas para anuncios importantes, a cambio de una extensión del tiempo del pago de impuestos que le permita al negocio una recuperación económica paulatina.

Burdman entiende que la reapertura depende de dos factores. “Por un lado, el epidemiológico; la apertura la establecerán las autoridades pertinentes para que podamos volver a trabajar”. Este factor es el más reconocido y el que tienen en común con otros sectores comerciales.

El otro factor tiene que ver con las particularidades del rubro. A nivel internacional, muchas producciones de películas se han pospuesto o detenido, con fechas de estreno reprogramadas para el 2021. “Dado el caso de que se nos permita trabajar, hay distribuidoras que no estarán sacando al público su material hasta el fin de la pandemia”, precisó Burdman.

“Nosotros decimos que las salas cierran por la pandemia, pero las abren los gigantes de Hollywood. Hay producciones que se cancelaron, otras que quedaron pausadas. El sistema de estrenos también condicionará nuestro regreso”.

Burdman asegura que no hay fechas ciertas de apertura mientras no haya una mejora en la situación sanitaria, pero si abren las salas y no hay estrenos convocantes, se estaría haciendo frente a muchos costos, como el consumo de electricidad e impuestos, pero con baja rentabilidad.

En la Argentina, donde se espera la aprobación de protocolos sanitarios que las cámaras empresarias y las autoridades vienen consensuando muy trabajosamente, habrá funciones con la mitad de la capacidad de las salas ocupada, en el mejor de los casos.

La alternativa de los autocines también se evalúa a nivel local, pero requieren de una inversión que todavía está en estudio.

Aunque pudiera representar una novedad para grupos familiares convivientes el asistir a una proyección en esta modalidad, en Buenos Aires el costo por vehículo ronda los 1.200 pesos. Las posibilidades de las familias de afrontar el costo de mantenimiento es un factor a considerar para la industria en la región.

Respecto a los protocolos, Burdman cuenta que las grandes cadenas ya han presentado propuestas de cuidados sanitarios para un futuro regreso.

“En principio, constaría de asegurar el distanciamiento social en la previa del ingreso a la sala, que la venta de entradas sea 100 % online, alcohol en gel a disposición en todo momento”, enumeró.

Burdman añadió: “También se guardaría ingreso dentro de la sala. Las cuatro butacas circundantes a cada persona estarían vacías, y la sala podría estar a un 50 % de ocupación o el porcentaje que se defina”.

Destacó que los cines tienen un punto a favor: mientras que en bares y restaurantes hay interacción entre personas, en las salas de proyecciones no.

“Más allá de que sea un ambiente cerrado, hay una disminución en el factor de riesgo”, indicó el gerente.

Países como México, Colombia y Ecuador han abierto las puertas de algunas de sus salas. En este último, las películas se proyectan con un 30 % de disponibilidad de las salas, además del uso permanente del tapaboca y la toma de temperatura antes de ingresar a las salsa. Medidas similares se implementarán en Uruguay, donde diferentes grupos de cine abrirán sus salas durante este mes.

(IRB)