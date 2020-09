Noel Breard: “La Constitución es clara y no pueden quitarle recursos a las provincias”

El senador provincial Noel Breard se refirió a la quita de fondos a la ciudad de Buenos Aires por parte del Gobierno nacional y dijo que “es imposible que puedan avanzar sobre Corrientes, porque la Constitución Nacional es muy clara”.

“Tenemos que decir que es imposible que un presidente de la República Argentina tenga discrecionalidad o por un decreto pretenda la modificación de los cupos de coparticipación para las provincias y en este caso, sobre Corrientes o cualquier otra, porque esto está muy claro en la Constitución Nacional, en la ley y tiene la imposibilidad jurídica de hacerlo”.

“El Presidente pisó una baldosa floja, porque todo está hecho por ley y todo está ratificado por las legislaturas provinciales”.

“Sólo queda por afuera, este monto y el decreto del 2016 que lo estableció y que implicó el incremento (de 1,40 a 3,79) para la Capital Federal, que implica darle 70 mil millones de pesos más por año”, detalló.

Y prosiguió explicando que “esto se definió por decreto y por decreto lo sacó, y por eso va a ir a la Corte Suprema de Justicia, porque la ciudad autónoma es como una provincia”.

En cuanto a los problemas con los cuales se puede encontrar en esa instancia judicial, Breard fue claro y dijo que “el problema que puede haber es que ese monto esté en el presupuesto nacional de la ciudad, que esté previsto y haya sido ratificado por Ley, lo que va a generar que esto sea causa federal”.

“Pero me quedo tranquilo, ya que para modificar este porcentaje se debe contar con la mayoría absoluta, que el kirchnerismo no tiene. Esto no quiere decir que tengamos que hacer una nueva ley de coparticipación o que tengamos que dar un debate ideológico”.

Pero en este contexto, también señaló que es muy peligroso lo que están diciendo los medios nacionales. “Buenos Aires aporta más y recibe menos cuando no es así. Recibe el 23 y tiene su PBI en 38 por ciento, pero este último porcentaje se da porque allí se concentra en su mayoría el proceso de desarrollo industrial. por lo que el 50 por ciento de la recaudación es propia”.

Y en este contexto, también advirtió que “hay que tener cuidado porque acá se viene una batalla cultural de hacernos creer a las víctimas que somos beneficiarios y los victimarios tienen que llevar la plata para Buenos Aires y Capital Federal, porque así van a querer terminar esta pelea”.

Mientras que en relación a Corrientes sostuvo que “a nosotros nos bajaron 20 por ciento de la coparticipación federal en 198, con la ley nueva. Chaco tiene un 20 por ciento más, Formosa recibe el doble que nosotros porque tiene menos habitantes y desde Misiones, Rovira dice: ‘recibimos una coparticipación más por mes por las obras que realizan en esa provincia y en sus alrededores’”.

“Corrientes ya fue a la Corte Suprema, tenemos toda la fundamentación del uno por ciento, porque la legislación es tan clara. Tenemos las de ganar primero, tenemos que hacer una lucha administrativa, porque lo sucedido es un disparador, nosotros miramos detrás del vidrio y después nos quieren hacer creer que somos una nación armónica”, sentenció.