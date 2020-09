Tras seis meses sin trabajar, el sector de eventos clama por asistencia económica

La Asociación de Trabajadores de Eventos de Corrientes concretó ayer una marcha por las dificultades que afrontan desde de marzo, por la paralización de actividades. El Gobierno confirmó que los recibiría y le brindaría ayuda.

“Hemos conversado con el secretario General de la Gobernación (Carlos Vignolo) para que se comunique con los referentes del sector y ver cómo se puede dar una respuesta inmediata”, confirmó el gobernador Gustavo Valdés en conferencia.

Parte del reclamo que los nucleó en la plaza Cabral y por el marcharon hasta la Casa de Gobierno fue la falta de asistencia oficial. Según denunciaron, el único subsidio fue dado en el mes de abril.

En promedio son 112 las pequeñas y medianas empresas las que integran la Asociación de Trabajadores de Eventos de Corrientes, según precisó Eduardo Espínola, integrante de la entidad.

En la marcha denunciaron su insostenible realidad económica, que no sólo lleva al quiebre de las empresas sino que se ven imposibilitados de cubrir los gastos de subsistencia. Al respecto informaron que la gran mayoría no se vio beneficiado por el Ingreso Familiar de Emergencia o no ingresaron en el ATP.

Espínola relató que es alta la cantidad de oferentes de servicios de fiestas que tuvieron que vender equipos de iluminación y sonido, una inversión de muchos años, para poder pagar servicios y comprar alimentos.

Otros fundamentos sostenidos para salir a manifestarse está vinculado con que, si bien el sector registra una parálisis total desde el comienzo de las medidas preventivas para mitigar el avance de la covid-19, también advierten que el proceso de recuperación, una vez superada la pandemia, será lento por tratarse de uno de los últimos sectores que probablemente se reactivarán, pues no cuadran dentro de las actividades esenciales.

Por ello le solicitan al gobierno que los acompañe a diagramar un plan para afrontar las consecuencias económicas de la emergencia, que obstaculizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas por trabajadores, comerciantes y pequeños y medianos empresarios del sector.

“Nosotros tenemos la problemática más complicada de todos los rubros de trabajo, una situación parecida sería la de los gimnasios, pero sin dudas, la nuestra es peor”, expresó ante medios radiales Espínola.

Agregó que: “Nosotros somos considerados de ocio y recreación y no podemos trabajar, acá hay inversiones millonarias que no se pueden reubicar para poder reinventarse, los tiempos que han transcurrido desde el pedido de subsidio en el mes de abril hace que la gente empiece a ponerse inquieta”.

Desde la Asociación precisaron que reiterarán las manifestaciones una vez por semana hasta que sus reclamos sean atendidos.

La realización de eventos abarca una gran cantidad de servicios por parte de empresas proveedoras: alquiler de salones o peloteros para fiestas infantiles, catering, amoblamiento, decoración, fotografía y video, pastelería. La actividad del rubro incluye a organizadores de eventos sociales y corporativos, empresas de catering, salones de eventos, empresas de sonido y técnica, ambientadores, fotógrafos, camarógrafos, servicios audiovisuales y diseñadores, entre otros.

Debido a las restricciones en las reuniones sociales, que incluso fueron nuevamente suspendidas para esta semana por el brote de contagios que atraviesa la provincia, hay gran cantidad de familias que ven afectado su sustento.

(IRB)