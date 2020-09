Alertan por la situación crítica del transporte escolar local

La pandemia de covid-19 y la suspensión de las clases presenciales generaron un golpe económico crítico para el transporte escolar capitalino y referentes del sector señalaron que el año se encuentra perdido y solo hay incertidumbre con respecto a la actividad durante el 2021. Desde la entidad que nuclea a los propietarios de colectivitos indicaron que requieren de asistencia económica estatal para poder sobrevivir y realizan changas o trabajos informales en otros rubros debido a la imposibilidad de reconvertir las unidades que están adaptadas para el traslado exclusivo de niños y niñas.

Actualmente en la ciudad de Corrientes hay entre 55 y 70 unidades de transporte escolar que se encuentran sin trabajar por el cese de las clases presenciales en la Capital.

En lo que va del año el transporte escolar capitalino prácticamente no pudo trabajar y actualmente el panorama económico es crítico y el futuro del sector es incierto. “La situación es caótica porque hace nueve meses que no podemos trabajar, y si bien recibimos alguna ayuda económica de parte del Gobierno de la Provincia, estamos sobreviviendo haciendo changas y otros trabajos. Los colectivitos están parados porque no pueden reconvertirse ya que están adaptados y habilitados para trasladar niños”, señaló en diálogo con El Litoral el referente de la Asociación de Transporte Escolar de Corrientes, Pedro Abas.

“Actualmente hay entre 55 y 77 unidades, con sus respectivas familias, que no están trabajando y prácticamente el año ya está perdido. Tampoco sabemos cómo se va a desarrollar el 2021 o una eventual vuelta a clases, porque entendemos que la única manera segura de que todo se reactive íntegramente es la aparición de una vacuna”, señaló Abas. “Queremos algún tipo de ayuda desde la Municipalidad, como la eximición de tasas, impuestos y patentes por este año y hasta que podamos volver a trabajar porque sino se acumulan deudas y no podemos generar casi ningún ingreso. La situación es muy incierta y preocupante”, señaló el referente local de los transportistas escolares.

(FC)