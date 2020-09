Tanguito cumpliría hoy 75 años

Cumpliría hoy 75 años José Alberto Iglesias, más conocido como Tanguito, uno de los fundadores del rock argentino, coautor del hit “La balsa”, que grabaron Los Gatos en 1967. También fue el compositor de temas como “Amor de primavera” y “Natural”.

La vida de Tanguito (también conocido como Ramsés o Tango, a secas) posee todos los elementos para convertirlo en leyenda: un talento innato, gran carisma, muy pocas grabaciones, infinidad de anécdotas pintorescas, una fuerte adicción a las drogas y una muerte joven rodeada de misterio.

Nació en Caseros, donde comenzaron a llamarlo “Tanguito” cuando era un adolescente que le gustaba bailar rock and roll. En broma le decían “bailate un tanguito” y él respondía improvisando unos pasitos de rock. Así nació el apodo. Grabó dos singles con un grupo llamado The Dukes, pero no tuvieron éxito. En 1968, tras el éxito de “La balsa”, grabó un simple con dos temas: “La princesa dorada”, con letra de Pipo Lernoud, y “El hombre restante”, escrito con Javier Martínez, de Manal. Pero tampoco consiguieron repercusión alguna.

En 1970, el famoso sello Mandioca editó un simple suyo con los temas “La balsa” y “Amor de primavera”, además de incluir “Natural” en el compilado “Pidamos peras a Mandioca”. Su único álbum oficial apareció un año después de su trágico final: el 19 de mayo de 1972 fue hallado muerto al costado de las vías del tren, cerca de Puente Pacífico. Nunca se supo si fue un accidente o si lo empujó la policía, que lo asediaba y periódicamente lo llevaba preso.

Ese disco había sido grabado en los Estudios TNT en la época de los simples de Mandioca y solo se escucha su voz y guitarra, con vistas a completarlo más adelante con otros músicos. Como rareza, se escucha la voz de Javier Martínez, que lo incita a tocar “La balsa”. El sonido es crudo y despojado, pero permite vislumbrar la originalidad, inspiración y belleza de su talento. Las canciones de Tanguito siguen maravillando a nuevas generaciones de músicos, que aún hoy redescubren su magia, tal como le sucedió al propio Luis Alberto Spinetta, que grabó “Amor de primavera” con Invisible y la incluyó en el concierto de Las Bandas Eternas en 2009.

