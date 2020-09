Polémica por el viaje de Boca con jugadores positivos de covid-19

En medio de un escándalo de proporciones, la delegación de Boca Juniors se trasladará este miércoles a las 19 en vuelo chárter rumbo a Asunción, donde mañana visitará a Libertad de Paraguay, en la reanudación de la Copa Libertadores de América.

La polémica se desató a partir de que la Conmebol autorizó al club argentino a presentar futbolistas con resultado de covid positivo, amparado en que si están asintomáticos y transcurrieron más de 10 días del testeo original en el que se detectó la infección, ya no contagian.

“Por orden de la Conmebol nos comunicamos con el Ministerio de Salud de Paraguay y le transmitimos nuestra problemática del PCR positivo y que pasaron 14 días, que cuentan desde el día del hisopado. Y les mostramos la declaración jurada de nuestros médicos. Entonces ellos dictaminaron que por más que sean casos positivos, están recuperados y podrán entrar al país y jugar al fútbol”, dijo anoche en TNT Sports el presidente de Boca, Jorge Ameal.

El dirigente agregó que “los jugadores que integrarán nuestra delegación y que viajarán (esta tarde) serán los que superaron los 14 días desde que se les detectó la enfermedad. Y los que no lo hicieron, no viajan, porque no queremos contribuir a que la gente se siga infectando. Los que están en condiciones son los que juegan. Es así”, refrendó.

“Al Ministerio de Salud de Paraguay le elevaremos una nota reclamando el cumplimiento de los protocolos sanitarios de ingreso al país, para que se inhabilite el acceso de jugadores de Boca con tests positivos”, anunció en la tarde de la víspera el asesor legal de Libertad, Gerardo Acosta.

A esto, la Conmebol respondió con un extenso comunicado, en el que señala en el capítulo “Recomendaciones sanitarias”, publicado en su página web con fecha 8 de septiembre, en el tercer párrafo del punto 1 se manifiesta: “En las personas asintomáticas, el aislamiento y otras precauciones pueden cesar 10 días después de la fecha de su primera prueba RT-PCR positivo para RNA del Sars-Cov-2”.

Práctica y viaje

El plantel de Boca entrenará hoy desde las 15.30 y al término del trabajo viajará a Paraguay desde Ezeiza. El técnico Miguel Ángel Russo, que pretende acompañar a la delegación, armará el grupo de viajeros después de la práctica con 24 futbolistas que se trasladarán en un chárter que contendrá un total de 50 pasajeros, entre cuerpo técnico, auxiliares y agentes administrativos y del cuerpo técnico y la utilería.

Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra (si no viaja, lo hará el juvenil Agustín Sandez) o Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo Pol Fernández y Gonzalo Maroni o Nicolás Capaldo; Carlos Tevez y Franco Soldano, es la formación que con las alternativas mencionadas bosquejó ayer Russo en el entrenamiento desarrollado en el predio boquense de Ezeiza.

El partido con el conjunto dirigido por Ramón Díaz se disputará mañana desde las 21 (las 20 de Paraguay), por la tercera fecha de la fase de grupos, en la que Boca lleva un triunfo y un empate en su haber.