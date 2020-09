Enfermeros piden ser incluidos a Salud

Luego de la protesta que realizó un grupo de enfermeros autoconvocados, que solicitaron mejoras en las condiciones laborales y salariales, desde el sector manifestaron a El Litoral que más profesionales se unieron al reclamo ante el temor que genera la situación epidemiológica local. Es que la movilización fue organizada por el grupo de los denominados enfermeros “colegiados” que se desempeñan en el ámbito público, pero trabajan a través de un convenio por el cual son monotributistas y en la jornada de ayer recibieron el apoyo de los enfermeros “becados”. “Estamos viviendo momentos de miedo por la pandemia y sentimos que nuestro trabajo no lo merece. Hace años que tenemos los sueldos bajísimos, los auxiliares cobran 12 mil pesos y algunos licenciados llegan a 17 mil. Los colegiados no tenemos ningún tipo de seguro ni cobertura si nos contagiamos y ahora se sumaron al reclamo los que están becados. En total somos unos mil profesionales que queremos ser considerados trabajadores de Salud Pública, como realmente somos”, indicó a este medio una de las enfermeras voceras, que prefirió no hacer público su nombre.

