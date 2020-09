La danza se muestra en una vidriera virtual

Se realizará el sábado a las 20 la primera muestra virtual en vivo de danza. Esta propuesta organizada por la Asociación Civil de Trabajadores Escénicos de Corrientes (Actecor) incluirá propuestas artísticas de 15 escuelas, institutos, academias y ballet. Se podrá ver en YouTube.

Desde Actecor confirmaron que la del sábado será la primera muestra virtual y que en esta oportunidad se contará con la participación de 15 escuelas e institutos, pero próximamente la invitación alcanzará a las demás instituciones del rubro nucleadas en esta organización.

El repertorio contempla distintos cuadros como: Flores de Lapacho, con la Academia de Danzas ArteStudio; Rainmaker, con el Ballet de Danzas Árabes Baladí; Oración del Remanso, con la Academia de Danza y Arte Free Dance; Ensueño, con la Academia Danza de Ángeles; El Cumpleaños de Monchito, con el Ballet Agua de Lluvia; La Caja, con la academia Marcando tus Pasos; Indostan, con Corrientes Bollywood Dance by Al Mayr; Zamba para Olvidar, con la Fundación Tangará; Añoranzas, con el Ballet Pa Corrientes; Sobreviviré y Grafiti, con Mil Ritmos Escuela de Danzas; Me Haces Bien, con la Academia de Danzas Integral Dance; Sortilegio con el Instituto Hamad - Sociedad Libanesa; Viva la Patria, con el Litoral Ballet; Habanera/Las Bodas de Luis Alonso, con la Fundación Centro de estudios Artísticos Gitane y Don Quijote – Fragmento del Acto I, del Estudio de Ballet de Raúl Cerdán y José Aguilar. Esta será una excelente oportunidad para apoyar a los artistas correntinos y no sólo estar compartiendo la muestra virtual, sino también aportar con la compra de una entrada y así colaborar con cada uno de ellos.

Las entradas generales se pueden adquirir por Mercado Pago, cuyo CBU es 000-000-310-000-727-801-7648. Para más información, Facebook: @Actecor – Instagram: actecor7.

(VAE)