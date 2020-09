Tabarez, flamante jugador de Regatas: “Necesito entrenar”

El alero bonaerense Patricio Tabarez, flamante incorporación de Regatas para la Liga Nacional de Básquetbol, escribió un mensaje en sus redes sociales donde expresa sus inquietudes y el deseo de volver a entrenar.

Con el título “Necesito entrenar”, el mensaje comienza así: “Hoy elijo expresarme como deportista para que entiendan cuál es nuestra realidad. Mi trabajo es como una inversión constante y sin garantías de que deje ganancias; nosotros entrenamos duro e invertimos nuestro tiempo no solo por pasión y amor al básquet; también es nuestro trabajo”, inicia su solicitud difundida ayer a la tarde a través de la red social Instagram.

“Entonces, cada tiro al aro, cada ejercicio en el gym, es una inversión con el fin de ser mejores jugadores para competir a mayor nivel y también, obviamente, para mejorar nuestros contratos. Entonces necesitamos entrenar, necesitamos invertir en nosotros mismos, que sinceramente no sabemos cuándo vamos a obtener ganancias de esto”, sigue el enunciado.

Tabarez fue confirmado recientemente por el club correntino en el plantel que afrontará la Liga Nacional de Básquetbol desde el 1 de noviembre, según lo resuelto recientemente por la Asociación de Clubes.

En el segundo párrafo del mensaje, el oriundo de Presidencia de Derqui, en la provincia de Buenos Aires, afirma que no es su deseo “volver a jugar 5 vs. 5, solo entrenar”.

“Con todo esto no estoy pidiendo que me dejen jugar un partido 5 vs. 5 a cancha llena con el actual club que hoy me toca representar, que es Regatas de Corrientes; solo pido poder entrar a una cancha de básquet, solo, con mi pelota, mi toalla y mis ganas de mejorar en el juego”.

Por último, el exjugador de Peñarol del Mar del Plata, se pregunta a quién pone en riesgo si se entrena solo en la cancha: “Estamos frente a una nueva realidad y hay que adaptarnos, por eso cada uno en su profesión tiene que acomodarse y creo que lo que estoy pidiendo es bastante real. Estar solo en una cancha de básquet sin contacto con nada ni nadie, ¿a quiénes puedo estar poniendo en riesgo?”.

Si bien es cierto que está resuelto volver a la competencia el 1 de noviembre, todavía no se sabe cuándo se podrá entrenar.