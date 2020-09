Director de un centro de salud difundió un mensaje en defensa de la meritocracia

En el transcurso de la semana pasada, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, reiteró su postura sobre el mérito. Sus declaraciones durante su visita a San Juan y luego a El Tigre, generaron voces a favor y en contra de su postura.

Según lo consignado por diferentes medios, Fernández expresó que “lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años”. Al mismo tiempo continuó: “Entonces no es el mérito”, sino “es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Mientras eso no ocurra en la Argentina no podemos estar tranquilos con nuestras conciencias”.

Dirigentes políticos y representantes de distintas instituciones se refirieron a su hipótesis sobre que hace evolucionar o crecer a un país. Y entre esas voces, a nivel provincial, el hospital de Goya, Raúl Martínez, replicó lo escrito por el intendente de Guaymallén Marcelo Iglesias.

A través de su cuenta personal en Facebook, en la tarde del viernes, el médico publicó el mensaje titulado: “No me resigno, voy a seguir defendiendo con todas mis fuerzas el mérito, el sacrificio, el trabajo y los sueños”.

Y en el primer párrafo del texto ya aclaró que “todos saben que tengo diferencias sustanciales con el Gobierno Nacional y sus representantes. Pero el martes, en San Juan, cuando el Presidente de la Nación Argentina despreció el mérito, es decir, el esfuerzo, la creatividad, la imaginación, la perseverancia, me superó”.

Tras lo cual expresó “creo que todos o casi todos nosotros nacimos en cuna de buenas personas. No en cuna de oro. Y nos inculcaron valores inalterables, donde la honestidad, la franqueza, el respeto y el amor por el estudio primero y el trabajo después eran el norte y la guía”.

Vivencia

Luego, se refirió a su experiencia. “Mientras mi madre, que era ama de casa, plisaba prendas para llevar unos pesitos más a la economía familiar, me decía: ‘yo tuve que abandonar la escuela en cuarto grado, pero quiero que vos estudies, aunque tenga que trabajar a destajo en las horas de mi descanso’”.

“Siempre, en la adversidad, me acuerdo de las palabras de mi querida vieja que se deslomaba para hacerme una buena persona”, añadió. Por eso, sostuvo que no se resignará a aceptar el rechazo a la meritocracia porque consideró que “eso es igualar para abajo; es desmerecer el esfuerzo; es exaltar la pobreza, es desanimar al emprendedor, al soñador, al que lucha por un futuro mejor, no solo para su familia, sino para la sociedad en la que vive”.

Porque “si me resignara, tendría que decirle a mi querida vieja que se equivocó, que sus esfuerzos fueron en vano, que los míseros tienen razón, que todo da lo mismo y que su esfuerzo y sacrificio no sirvió”, remarcó.