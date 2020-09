Karina la Princesita y su sorpresiva respuesta cuando mencionaron al Kun Agüero

A mediados de 2017 y luego de cinco años en pareja, Karina la Princesita (34) y el Kun Agüero (32) le pusieron punto final a su relación.

Ese vínculo marcó a fuego a la jurado de Cantando 2020, como afirmó hace seis meses en una nota con Catalina Dlugi: “Quedé espantada y no volví a tener nada estable, no estuve de novia nunca más. No quise”.

Por eso entre muchas otras cosas, Karina se puso en alerta cuando Ángel de Brito le hizo una inocente pregunta en Los Ángeles de la Mañana: “¿A vos te cantaban tus novios? ¿Les decías acá no afinaste? ¿Acá calaste la voz?”. Tentada, la Princesita admitió: “Sí, cantaban. Al Polaco le gustaba cantar todo el tiempo”.

Con mirada cómplice, el conductor indagó en solapada referencia al Kun: “¿Y tu siguiente pareja cantaba?”. Otra vez con una risa contenida, la artista replicó: “Sí, cantaban todos en general. Cantan todos”.

Entonces, Ángel insistió: “En el ránking de cantantes, el Polaco va primero, ¿y segundo?”. Acorralada, Karina se sonrojó y retorció en su sillón de la incomodidad por la inconfundible alusión al delantero de Manchester City: “No quiero nombrarlo… Uno de los otros”.

“El Kun”, concluyó De Brito. A lo que la Princesita contestó con un gesto de vergüenza: “Ay, les juro que tengo una cosa, no lo quiero ni nombrar”.

Al final, Karina la Princesita justificó su hermetismo en torno al Kun Agüero: “Nadie me llama ni me reta. Pero no quiero, prefiero olvidar. No es que la pasé tan mal, pero no quiero. Odio cuando uno nombra algo natural que pasó en su vida, que no tendría que generar nada, y piensan que salgo a hablar de él… y yo no lo necesito. Es por respeto que lo hago. Prefiero evitar hablar del Kun”.

Ciudad.com