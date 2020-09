Sigue Paolo Quinteros: “No me iba a permitir retirarme sin jugar”

En la mañana de la víspera y a través de un comunicado y un video, el Club de Regatas Corrientes anunció la renovación del contrato de su jugador franquicia y capitán, el escolta Paolo Quinteros, quien disputará con la camiseta del parque Mitre su décima temporada consecutiva, la última antes de su retiro, según viene adelantando el colonense.

En diálogo con Básquet Plus, el escolta entrerriano de 41 años se refirió a la decisión de seguir por una temporada más, a la importancia del club correntino en su carrera deportiva, y al impacto que tendrá la pandemia del coronavirus en la competencia.

He aquí la entrevista reproducida por el sitio especializado.

—¿Qué te genera poder disputar una décima temporada con Regatas y la forma en la que la gente recibió la noticia?

—La verdad es que me genera mucha felicidad y alegría, pero sobre todo mucha ilusión poder conformar un grandísimo plantel y poder ir en búsqueda del campeonato. Estoy muy agradecido a los dirigentes por el esfuerzo que han hecho y, de esta manera, poder continuar una temporada más para completar la décima. Estoy muy contento. Me imagino que la gente se lo habrá tomado con mucha alegría. Mis allegados me lo han hecho saber de esa manera, pero no tengo dudas de que la gente de Regatas lo ha tomado de esa forma. Todos estamos muy felices y vamos a poder disfrutar de una campaña más defendiendo los colores del club.

—Con la pandemia y el parate, ¿en algún momento pensaste en retirarte? ¿Qué es lo que más te motiva a seguir en actividad?

—Realmente el tema de la pandemia, que es una situación atípica que nos toca vivir, en ningún momento me llevó a pensar en el retiro. Primero, porque tengo energía y ganas. Siempre manifesté que iba a continuar un año más. Segundo, porque no iba a permitir retirarme de esta forma, sin jugar. Por ningún motivo. Nunca pasó por mi cabeza retirarme a pesar de esta situación que estamos viviendo. Lo que más me motiva es que la temporada pasada quedó inconclusa y veníamos de menor a mayor. Me sentía muy bien físicamente. También queremos demostrar que Regatas siempre está listo para dar pelea y, en lo personal, la ambición de seguir ayudando al equipo y de demostrarme que todavía estoy en condiciones de competir al máximo nivel.

—¿Cómo ves la próxima temporada? Más allá de lo económico, que claramente va a ser duro para todos, ¿cuál creés que va a ser el principal desafío de los jugadores y los equipos?

—Creo que va a ser una temporada rara. Porque, de realizarse, va a ser en burbujas y estando encerrados cuarenta o cincuenta días en un mismo lugar. Yendo del hotel a la cancha, de la cancha al hotel y jugando muy encimados, con partidos muy cerca entre uno y el otro porque claramente el calendario aprieta, no hay otra forma de hacerlo. Será muy desgastante y va a ser una temporada en la que los entrenadores van a tener que administrar muy bien los minutos y el descanso, tendrán que priorizar un montón de cosas para que lleguemos en óptimas condiciones a las etapas más importantes. No nos olvidemos de que llevamos mucho tiempo parados y en un mes de pretemporada no vamos a llegar en óptimas condiciones. Ojalá no decaiga en lo que respecta a nivel de juego. En principio, creo que no va a ser un básquet muy vistoso por cuestiones lógicas. Eso ocurrirá hasta que nos pongamos más finos en lo basquetbolístico. Con respecto a lo económico, va a ser una situación muy complicada porque el país entero la está atravesando.

—¿Qué te parecen las sedes elegidas para las burbujas? ¿Ves de manera optimista ese formato?

—Córdoba Capital y Carlos Paz son ciudades hermosas que, obviamente, tienen todos los condimentos para poder realizar la burbuja. Creo que es la única forma de, hoy en día, poder empezar la competencia y finalizarla. No veo otra opción.

—Si tuvieras que explicárselo a alguien que no conoce mucho de tu carrera, ¿qué significa para vos Regatas?

—Regatas significa muchísimo para mí. Siempre he dicho que es como mi segunda casa, donde yo me siento feliz, estoy contento y contenido. Es una gran institución, un club muy familiero en el que siempre me han tratado muy bien y me siento identificado. La ciudad de Corrientes también, es como mi segundo lugar. Me siento muy bien. No por nada voy a cumplir una década jugando para Regatas y viviendo allí. Eso habla a las claras de los sentimientos que uno tiene tanto con el club como con la ciudad. Hoy significa mucho y cuando me retire, va a significar muchísimo más porque me dio todo y me abrió las puertas desde el día que llegué. Eso siempre lo voy a valorar muchísimo.