Trabajadores escénicos presentaron protocolo para ensayos y funciones

La Asociación Civil de Trabajadores Escénicos de Corrientes (Actecor) presentó ayer ante distintos organismos provinciales y municipales un protocolo para ensayo, funciones online y con público en salas teatrales independientes.

El trabajo fue recibido por el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, y Eduardo Sívori, acompañados por el representante regional del NEA del Instituto Nacional del Teatro, Jorge Frete, e integrantes de Actecor.

Como artistas y miembros de Actecor, los impulsores del proyecto consideraron oportuno realizar esta presentación al ver que las disciplinas del teatro y la danza no fueron incluidas en ninguna de las propuestas que hasta ahora se efectuaron en esta situación de pandemia, y es de suma necesidad poder comenzar a trabajar.

Explicaron que tanto el teatro como la danza tienen un alto grado de trabajo informal, lo que significa que si no trabajan, no generan ingreso. Este año las salas no comenzaron sus temporadas y las perspectivas de un posible inicio es incierto y sin ninguna fecha estimativa.

Vale señalar que el teatro y la danza son actividades que generan un importante movimiento económico, en forma directa e indirecta, e involucra a muchos trabajadores: actores, bailarines, dramaturgos, directores, coreógrafos, diseñadores, escenógrafos, vestuaristas, técnicos de sonido, técnicos de iluminación, asistentes, productores, maestros, profesores, talleristas, personal de salas independientes y espacios culturales, entre otros.

En el protocolo presentado ayer se establecen pautas generales relacionadas con todas las medidas de protección y seguridad en cuanto a higiene y prevención.

Además, tiene pautas para el trabajo de producción, el equipo de trabajo, y la aplicación de un protocolo específico destinado al personal, los horarios de apertura, con horarios de entrada y salida escalonados; distribución de los lugares de trabajo, con responsables en cada área encargados de garantizar el cumplimiento del mismo.

También se establecen pautas para el uso de camarines, vestuario, maquillaje, cambio de vestuario, ocupación de escenario y durante la función, manteniendo la distancia social, inclusive deberán utilizar tapaboca hasta el momento previo a la entrada en escena.

Para cuando la situación de la pandemia lo permita, también se incluye un protocolo que establece funciones con público. Teniendo en cuenta que las salas independientes de Corrientes no tienen butacas fijas, sino que son móviles, se podrían ubicar de acuerdo a las necesidades del espacio y la cantidad de público, dependiendo de las dimensiones de cada sala teatral, todo con la correspondiente distancia social.

Se propone una venta anticipada de entradas en forma online, para no habilitar la boletería y generar el menor acercamiento posible y que el público llegue sobre el inicio de la función.

La espera de los espectadores antes del ingreso a la función será al aire libre y con el correspondiente distanciamiento social.

Antes del ingreso a la función, a cada persona se le tomará la temperatura y la correspondiente declaración jurada.

Al ingresar a la sala, los espectadores pasarán por la alfombra sanitizante y el sanitizante de manos. Permanecerán también durante toda la función con tapaboca o máscara facial, y al finalizar la función no podrán permanecer en la sala o en el hall y tampoco podrán esperar para saludar o sacarse fotos con los artistas.

