“Sigo siendo inocente”, aseveró Corona en una carta que difundió tras ser condenado a 5 años de prisión

El Tribunal Oral Penal de Mercedes, el último miércoles, dictó sentencia en el juicio contra cinco exfuncionarios de Perugorría, entre ellos Jorge Corona, que fue intendente de la localidad. Los magistrados lo absolvieron de ser organizador de una asociación ilícita pero consideraron que es “penalmente responsable del delito de peculado en concurso ideal por fraude contra la administración pública, en la modalidad de administración fraudulenta”, con respecto a los fondos recibidos para ejecutar el Paseo del Bicentenario. En base a eso lo condenaron a 5 años de prisión con inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

No obstante, Corona -además de realizarlo inclusive antes de la lectura del veredicto- emitió una carta pública en la que sostiene que no cometió delitos en la administración de recursos que Nación envió para solventar obras en Perugorría.

A través de su abogado defensor José Luis Gelmi, El Litoral accedió al texto titulado “Sigo siendo inocente”.

“Ante la deformación de cómo se hizo conocer la sentencia del TOP, me veo en la obligación de tener que aclarar los siguientes puntos”, comienza diciendo el jefe comunal. Tras lo cual continua: “Soy inocente… porque el ‘principio de inocencia’ consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional así me avala, toda vez que no hay una sentencia firme que lo rompa.

Porque así también lo consagran la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 26)”.

Mientras que en el siguiente párrafo acentúa que “no obstante ello, ha quedado suficientemente expuesto y evidenciada la insuficiencia probatoria por la que no se sostuvo en juicio la acusación de la etapa de instrucción”.

Proyectos

Luego enumeró los presuntos delitos por los cuales fue llevado a juicio y por los que finalmente el TOP lo absolvió:

“Peculado y administración fraudulenta en 7 hechos como autor material: a) equipamiento del CIC, Paso Tala ($359.945,80); equipamiento mercado Chaque el Piso ($678.000); planillas de obras viales y obras de seguridad vial ($2.808.906,50); construcción de ciclovía y puente peatonal ($1.800.000); Perugorría 1 ($1.494.671,36); y Perugorría 2 ($2.808.899,63)”, especificó.

En este contexto, señaló que si bien lo condenaron por la administración de los recursos del Paseo del Bicentenario, eso “aún no está firme”.

Después se refirió a que fue absuelto como “organizador de una asociación Ilícita”, un “delito por el cual me privaron de la libertad” debido a que “por su gravedad no me otorgaron mi excarcelación”.

“Aclarado ello, debo reiterar el agradecimiento por las inmensas muestras de apoyo y decir que pese a todo ‘no guardo rencor’. No sé hacer otra cosa que luchar y seguiré haciéndolo”, concluyó Corona.