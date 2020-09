Incendio acechó al parque provincial San Cayetano y en 3 de Abril ardieron más de 400 hectáreas

En todo el territorio los bomberos voluntarios combatían ayer focos ígneos de diversa magnitud, generados por vecinos desaprensivos y un clima caluroso y seco que castiga a la región desde hace varios meses.

En este marco, bomberos voluntarios de Bella Vista trabajaban en la tarde de ayer para sofocar un incendio en una zona rural cercana a colonia Tres de Abril, en inmediaciones de los parajes Rincón Ambrossi y Raíces Norte. En diálogo con El Litoral, efectivos de la fuerza bellavistense indicaron que el fuego se habría iniciado cerca de las 11 y hasta el lugar se trasladaron tres dotaciones. “Recibimos un llamado y se enviaron los móviles, pero el problema es que en el casco urbano tuvimos varios incendios cercanos a viviendas, entonces vamos rotando”, explicaron.

Al respecto, productores ganaderos de esa zona indicaron a este medio que calculaban en más de 400 las hectáreas consumidas por el fuego, y afirmaban desconocer el origen del siniestro ya que “ninguno de los propietarios de campos acá está realizando quemas, hay mucha consciencia, por lo que pensamos que fue accidental o que alguien arrojó alguna colilla”, expresaron. En este sentido dijeron que la preocupación por las pérdidas era muy grande porque “había muchos animales que no pudieron salir y sobre todo los más chicos estaban acorralados”.

Por otra parte, en la noche del jueves, cerca de las 23, comenzó un incendio en una estancia privada ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 8, a mil metros aproximadamente del parque provincial San Cayetano. En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos voluntarios de Riachuelo y vecinos de la zona que colaboraban llevando agua con sus camionetas para evitar que las llamas se acerquen a los hogares y a la reserva. En diálogo con el portal Impacto Mercedes, Bárbara Romero, guía del parque, contó que “el campo tiene alrededor de 500 hectáreas y se dedican a la ganadería. Lucero Alba se llama la estancia”, y agregó que si bien el fuego estaba a unos mil metros de la reserva, debido a las condiciones meteorológicas, si no se controlaba el siniestro podía expandirse.

Barrio Cremonte

Por otra parte, en Capital, en la medianoche del viernes, un incendio de grandes magnitudes afectó una serie de terrenos lindantes a la Ruta Provincial 5, en inmediaciones del barrio Cremonte, concretamente en un descampado que empieza en calle Gabre y abarca cuatro cuadras. Hubo mucha preocupación entre los vecinos, ya que las llamas llegaron hasta la zona próxima a las viviendas y a una estructura de gran tamaño perteneciente a un supermercado mayorista.

Si bien no se establecieron las causas que originaron el siniestro ígneo, vecinos denunciaron a través de las redes sociales que otros habitantes de la zona habrían quemado basura. No obstante, no se formalizó ninguna denuncia policial.

Caá Catí

Bomberos voluntarios de Caá Catí realizaron tareas para extinguir un incendio que se generó en un campo y que puso en riesgo viviendas de la zona rural, precisamente en el paraje Maloyitas, jurisdicción de Lomas de Vallejos. Según indicaron desde la fuerza, recibieron un llamado cerca de la medianoche del jueves y las tareas para apagar las llamas se prolongaron hasta las 3 de la madrugada del viernes.

Por otra parte, en esta localidad se registró ayer otro incendio que afectó a una vivienda del microcentro, frente a la Escuela Normal. Según consignó el portal Redes Sociales, las llamas se originaron en una precaria casa, en la parte trasera donde hay un tacuaral, y gracias al accionar de los bomberos voluntarios no se extendieron a las viviendas lindantes. A pesar de que fue controlado, algunos pequeños focos se fueron reavivando en el transcurso de la tarde, por lo que al cierre de esta edición continuaban monitoreando la zona.

Otras localidades

También en la tarde de ayer se registró un gran incendio en un sector de quintas y viviendas próximas a la localidad de Riachuelo, más precisamente en un sector lindero a la Ruta Nacional 12, que conecta a un camino interno frente al barrio privado Las Catalinas. Según indicaron, el fuego se habría iniciado en la mañana, lo que motivó que una dotación de bomberos voluntarios de Capital se trasladara alrededor de las 10 hacia esa ciudad. Cerca de las 17:30 habrían logrado sofocar el siniestro, aunque vecinos y personal de la fuerza seguían combatiendo pequeños focos.

En tanto, El Litoral dialogó con los bomberos voluntarios de Saladas, quienes informaron que en la tarde de ayer acudieron a sofocar incendios en la zona urbana, y hasta el cierre de esta edición ya registraban seis salidas, un promedio que se viene dando desde hace varias semanas debido a la gran cantidad de focos ígneos que se generan, sobre todo en las zonas rurales.

(AB)