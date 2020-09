Suba salarial del 36% para municipales, 50 viviendas y promesa de un bono navideño

En el marco de las paritarias 2020 y tras la reunión que mantuvieron en el Consejo Deliberante con representantes del Ejecutivo Municipal, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) realizó ayer una conferencia de prensa para informar a sus afiliados sobre el acuerdo alcanzado.

Durante el contacto con los medios de comunicación destacaron la ratificación de los aumentos salariales comprometidos, la convocatoria para pases a planta, proceso de bancarización para los Neike Chamigo y se logró el compromiso de 50 viviendas para ser sorteada entre los trabajadores comunales.

Haberes y plus

Desde el sindicato informaron que continuarán percibiendo el plus de carácter mensual en el mes de noviembre, de 500 pesos, el cual tendrá carácter mensual, llegando a 2.500 pesos no remunerativos, no bonificables, que alcanza a todos los trabajadores municipales.

Se estableció el incremento del plus complementario en el mes de noviembre de carácter mensual, de 500 pesos, llegando a 1.500 pesos, de carácter no remunerativo, no bonificable, que alcanza a todos los trabajadores municipales.

“En lo que va del año obtuvimos un incremento del 22 por ciento y a fin de año alcanzaremos el 36 por ciento, cuando los otros gremios no superaron el 30”, sostuvo Walter Gómez, secretario general del gremio.

Y en este contexto también aclaró que “la reunión se da en un marco de revisión y no de paritarias, dado que la situación lo amerita y se ratifica lo acordado en febrero”. Además Gómez, también adelantó que a fin de año se reunirán para definir un bono que el año pasado implicó una suma de 1.000 pesos.

Se reconfirmó la suma extraordinaria de carácter no remunerativo, no bonificable a los agentes comprendidos en la Ordenanza 1525, y modificatorias de escalafón municipal, personal de planta permanente, y no permanente por la suma de 1.000 pesos en el mes de septiembre del 2020.

También se avanzará con el proceso de bancarización de los beneficiarios del Programa Neike Chamigo de manera progresiva.

Y en cuanto a lo salarial también se estableció la realización de una reunión específica en el mes de diciembre para evaluar condiciones de otorgamiento de un bono de fin de año para los trabajadores municipales.

Mientras que en cuanto a las paritarias sectoriales se acordó con las demas áreas que implican a la subsecretaría de Educación, la Dirección General de Rentas, Subsecretaría de Salud, Subsecretaría de Transporte y la Subsecretaría de Higiene Urbana.

Además, se estableció el concurso de cargos directivos en la Subsecretaría de Educación municipal, donde se hará un reconocimiento histórico a los Centros de Desarrollo Infantil.

Y siguiendo la línea de mejoras laborales pautadas, desde el sindicato destacaron el inicio de la convocatoria para el pase a planta permanente con participación de la organización. La misma se realizará en dos etapas, la primera en el segundo semestre del 2020, iniciando la semana próxima y la segunda, en el primer semestre del 2021.

Asimismo y a fin de elaborar una propuesta normativa de modificación del escalafón municipal, se conformará una Mesa de Trabajo entre el Ejecutivo Municipal, representantes del Concejo Deliberante y representantes del sindicato Aoem.

Viviendas

Tras la preadjudicación de 100 viviendas del programa Techo Digno que se encuentran en el barrio Doctor Montaña con un 75 por ciento de ejecución y que fueron sorteadas entre los afiliados del sindicato sin la participación de la Comisión Directiva, ahora la Aoem logró que la Comuna dé las 100 restantes que también se están construyendo y les confiera 50 para que también sean destinadas a los empleados municipales, ya que para el primer acto azaroso se inscribieron 700 trabajadores que carecen de techo propio.

En este sentido, vale recordar que la Aoem, como parte del acuerdo de paritarias 2020, acordó con el Ejecutivo municipal la cesión de terrenos fiscales para la construcción de viviendas destinadas a los agentes municipales, y los fondos serán gestionados en Nación por el propio gremio.

(MNR)