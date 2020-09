La Corte postergó el recurso de los jueces Bruglia y Bertuzzi

La Corte Suprema analizó el pedido de per saltum de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia y quedó en seguir definiendo el ardiente tema el jueves de la semana próxima para ver si lo aceptan o rechazan, informaron fuentes judiciales. En la videoconferencia ninguno adelantó su posición, pero se conocen sus votos en fallos anteriores que dan un adelanto de tendencias.

Los cinco miembros de la Corte decidieron no votar ayer porque “no había aún tres votos” a favor de aceptar o rechazar el pedido de los camaristas de saltar instancia para evitar ser hoy removidos de sus cargos por la mayoría K del Senado.

Saben que están en una carrera contra reloj para evitar que explote la cámara federal porteña, que es el tribunal de segunda instancia por donde pasan todos los temas de corrupción contra funcionarios nacionales.

De esta forma, si la mayoría K en el Senado decide votar un dictamen para no otorgar un nuevo acuerdo a Bertuzzi y Bruglia, el Gobierno podría pedir que vuelvan a sus cargos originales en un tribunal oral y dejen la estratégica cámara federal porteña, creando una crisis judicial. En cambio, si retrasan la decisión, el fallo aceptando o no el per saltum llegaría antes del eventual voto del Senado removiendo a Bruglia y Bertuzzi.

(JML)