Los proyectos expuestos que no pudieron avanzar

En las tres reuniones de las que participaron dirigentes de los clubes de la zona norte del Torneo Federal A, desfilaron varios proyectos o formatos de competencia que no obtuvieron consenso mayoritario, muchos de los cuales serán presentados individualmente en la reunión general de la categoría, prevista para el martes 15 del corriente.

Uno de los dos primeros proyectos que vio la luz fue el que presentó For Ever. Propuso la participación de los 15 equipos del grupo, divididos en tres zonas de 5 integrantes, a jugarse a una rueda, y donde se iba a tener en cuenta el sistema de promedio de puntos (los cosechados en el minitorneo más los que se alcanzaron en el campeonato interrumpido) para que los equipos que estaban arriba en la tabla tengan una ventaja.

Los dos mejores promedios de cada zona pasaban a jugar el hexagonal por el ascenso a la Primera Nacional.

El otro fue presentado por Sportivo Belgrano (apoyado por Boca Unidos), que proponía la participación de todos los equipos divididos en dos zonas de 8 y 7 equipos, respectivamente, a jugarse a una rueda, clasificando los tres primeros de cada grupo al hexagonal, donde jugarían por el ascenso. En este formato no se preveía ninguna ventaja, ya que consideraban que el torneo se dio por finalizado, por lo que todo lo que se podía jugar en adelante es una competencia nueva.

Este último proyecto no tuvo consenso, y se decidió avanzar con el formato presentado por For Ever, el que tenía que haber sido ajustado para permitir que los equipos que se ubicaban de la mitad de tabla para abajo tengan alguna posibilidad de “jugar por algo”, ya que con cuatro partidos sería imposible de alcanzar a los conjuntos que arrastraban los mejores promedios.

En tal sentido, algunos clubes habían propuesto el mismo formato, pero con la disputa de dos ruedas.

En tanto que Sportivo Belgrano y Boca Unidos volvieron a la carga con otra idea: que los tres primeros equipos al momento de la interrupción del torneo (Güemes, Sarmiento y For Ever) clasifiquen directamente al hexagonal. Los restantes conformarían tres zonas de cuatro equipos (con Sportivo Las Parejas, Central Norte y Defensores de Pronunciamiento como cabezas de grupo y con ventaja de hacer de local en dos de los tres partidos por haber terminado más arriba en la tabla), jugándose a una rueda.

Los primeros de cada grupo se sumaban así a los clasificados de antemano para jugar el hexagonal por el ascenso.

Finalmente, la propuesta de For Ever, que dejó a un lado su proyecto inicial para proponer un hexagonal entre los equipos ubicados en puestos de clasificación al momento de la interrupción del torneo, y que provocó que la zona norte no pueda consensuar un formato único de competencia.