Tras 2 casos positivos, tomaron 6 muestras y evalúan hacer un reclamo formal a Misiones

Salud Pública informó ayer que dieron positivo para covid-19 las dos muestras que fueron tomadas en Santo Tomé. Ante esta situación, los integrantes del Comité de Crisis local brindaron anoche una conferencia de prensa. Precisaron que hisoparon a cinco familiares de la pareja afectada y también a un transportista que les avisó que tenía algunos síntomas compatibles, pero que aseguró que no tuvo contacto con otras personas porque se autoaisló. Además, aclararon que el cambio de fase lo definirá el Gobierno provincial y adelantaron que están analizando hacer un reclamo formal a Misiones porque no informaron que a una compueblana suya, que dio positivo en el control de acceso, la hicieron regresar a territorio correntino.

En las instalaciones de la Facultad Barceló, minutos después de las 19.30, comenzó la conferencia de prensa liderada por el intendente Mariano Garay; el director del hospital San Juan Bautista, Alfredo Alegre, y demás representantes de las instituciones que conforman el Comité de Crisis santotomeño.

El Jefe comunal habló en primer término. Y tras agradecer a todos los que están trabajando para tratar de reducir el riesgo de contagio, relató cómo el último viernes tomaron conocimiento de que una persona oriunda de Misiones -y que estuvo en Santo Tomé- dio positivo cuando le realizaron el test rápido en el control de acceso a su provincia de origen. En este sentido, indicó que se enteraron a través de los medios de comunicación y que esos datos fueron corroborados luego por una autoridad de Gendarmería con asiento en Santo Tomé.

Y si bien aclaró que una persona no es culpable por enfermarse, sí consideró que es grave que desde Misiones no informaran de lo sucedido al Ministerio de Salud de Corrientes. En especial porque -remarcó- no la dejaron entrar y, en consecuencia, tuvo que volver a territorio correntino. Sobre esto, acotó que si bien ayer lo llamó el gobernador de Misiones, insistió en que evalúan qué tipo de reclamo formal harán a la vecina provincia.

Asimismo, comentó que la Fiscalía local inició una investigación de oficio por lo sucedido, pero aclaró que “no es cierto lo que se dice en las redes sociales, no hay ninguna persona detenida”.

Y, por último, indicó que “el cambio de fase lo definirá la Provincia”. No obstante, hizo hincapié en la necesidad de que la población siga cumpliendo con las medidas sanitarias vigentes por el coronavirus.

Control

Luego, Alegre también se refirió a los casos activos y reiteró que en estas circunstancias es “trascendental que todos tengan responsabilidad individual” para reducir así el riesgo de contagio.

Posteriormente, también una profesional del Comité de Crisis informó que la pareja afectada está aislada en un lugar emplazado en las afueras de la ciudad y que ayer hisoparon a seis personas. “Cinco son familiares de los casos activos y la otra, un transportista”, especificó.

En tanto que un edil adelantó que el Jefe comunal de Virasoro se sumaría al reclamo que Santo Tomé hará a Misiones.

(CC)