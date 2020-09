Valdés endureció medidas y alertó: “Es fundamental reducir la movilidad”

El gobernador lanzó fuertes advertencias. Esperan poder frenar los contagios recién los últimos días, pero para ello será necesario que los correntinos se queden en sus casas. “Las plazas están llenas. Creen que la enfermedad no les va a llegar. Estamos pidiendo que la población activa no salga a la calle y no hacen caso”, se quejó.