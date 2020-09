Mano de obra intensiva

La producción de arándanos demanda mucha mano de obra y durante todo el año para su mantenimiento. “Lleva muchos trabajos de poda, de calzado, cuidado de riego, lleva cuidados de helada, por ejemplo, con sistemas de anti-helada, donde se riega y el agua se mantiene durante todo el período de temperaturas bajas”, explicó Lía Bravo y Alt.

En este sentido, la referente de la empresa Esteros Azules explicó que en las 21 hectáreas que producción la empresa tiene 7 empleados fijos y se toman personas durante todo el año, para trabajos como poda, desmalezamiento, raleos. “En cosecha, en nuestro mejor año, en 2018, tuvimos 386 personas trabajando en el campo”, graficó la administradora. Asimismo, agregó que “en la zona de Bella Vista pueden llegar a haber entre 2.000 y 3.000 personas trabajando en época de cosecha”.

En este sentido, en los últimos días surgió una preocupación en algunas empresas por la posibilidad de no tener mano de obra para la cosecha, ya que algunos trabajadores prefieren no perder el beneficio del Ingreso Familia de Emergencia (IFE) al quedar registrados en las empresas arandaneras.

Sobre esta cuestión, Lía Bravo y Alt explicó que la problemática es con el IFE. “En parte el problema es porque a la gente no le sobra, y temen perder este beneficio trabajando con nosotros, que en promedio van a trabajar unos 45 días”. La referente de la empresa arandanera explicó que no pasa lo mismo con otros beneficios nacionales, como la Asignación Universal por Hijo. “No creo que la AUH haya sido creada para que la gente no trabaje”, señaló.

“El problema es el IFE porque muchos están cobrando esos 10 mil pesos y se sigue estirando esa situación, la gente te dice que no quiere perder el beneficio”, sostuvo. Y aclaró que “no es que la gente no quiere trabajar, porque quiere trabajar, pero habría que ver la posibilidad de que no pierdan el beneficio, que les ayuda en su economía familiar”.

Asimismo, señaló que “nuestro sector es un sector de altísima registración, el esfuerzo que hacemos todas las empresas para registrar a la gente y hacerles entender de que trabajar en blanco es lo mejor que les puede pasar, es enorme. Y es feo cuando algunos dicen que los sectores agroindustriales viven explotando a la gente, porque no es verdad”, aclaró.