“A Pitín Aragón hay que darle clases avanzadas de política y tiene en contra apoyar el aborto”

El intendente de Santa Lucía, José “Tata” Sananez, se mostró crítico ayer con el rumbo que toma el peronismo correntino.

“Yo lo que quiero es una verdadera unidad, discutir proyectos y después ver cómo se distribuyen los cargos. Pero si no hacemos eso Encuentro por Corrientes va a volver a ganar las elecciones”, dijo en declaraciones a El Litoral.

“Tenemos dirigentes muy inteligentes, pero no leyeron la otra parte del libro: hay que tener empatía con la gente. A Pitín Aragón hay que darle un curso avanzado de política y yo estoy dispuesto. Hace falta formar a los candidatos y en Corrientes no caen bien los que son bendecidos por Nación y vienen acá creyendo que se las saben todas”, analizó el jefe comunal.

Sobre la posibilidad de realizar una elección interna, dijo: “Interna tiene que haber. Pero no es el momento de salir a hacer campaña por una interna, por las elecciones generales sí, pero por los comicios partidarios no da. Estamos pidiéndole a la gente que se cuide y que se quede en su casa y vamos a salir casa por casa a hacer campaña por una interna. No da”.

“Un candidato se construye. Yo estoy dispuesto a enseñarle a Pitín Aragón. Hay que estar al lado de la gente. Pero lamentablemente tiene en contra haber votado a favor del aborto, eso los correntinos no se lo van a dejar pasar”, aseguró.

“Otra cosa que no gusta a los compañeros es que venga impuesto desde arriba. Acá eso no cae bien. Tiene que aprender a hacer política. Estar al lado de la gente”, insistió.