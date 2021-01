Vicky Xipolitakis quedó eliminada de MasterChef: "Fue lo mejor que me pasó en la vida"

En la noche del martes, se llevó una nueva gala de eliminación de "MasterChef Celebrity", dado que es la semana de las finales y se va un participante por noche. La gran final del ciclo de Telefe será el lunes 18.

El desafío principal fue preparar pato junto con todos los ingredientes que el jurado le dio a los participantes en la caja sorpresa, pero lo más complicado para algunos, principalmente para Vicky Xipolitakis, fue el hecho de enfrentarse al pato muerto.

"No le voy a cortar la cabeza. Tener que abrirlo me da como asesina", indicó la mediática, horrorizada.

Luego de que el jurado diera las devoluciones, las primeras en subir al balcón fueron Claudia Villafañe y Sofía Pachano. "Buena idea, buen plato, buena ejecución", le dijo Damián Betular a la rubia. Y la actriz se llevó todos los elogios: "Seguís brillando, ese plato estuvo espectacular".

El Polaco, Analía Franchin y Vicky, por el contrario, no tuvieron su mejor noche. "De las peorcitas ensaladas que hiciste. Creo que la luchaste, hiciste todo, había cosas de tu plato que no estaban a la altura", indicó Germán Martitegui al cantante.

"Se trataba de honrar ese pato y me encontré con un poco de grasa cruda, todo el resto estaba bien", le dijo a Analía. Y con Xipolitakis señaló: "No dejo de pensar qué hubiera pasado si no se te quemaba el magret. Quedó poca carne, pero el resto estaba bien".

Lo cierto es que llegó el momento de anunciar al nuevo eliminado y fue "La Griega" la que dejó la competencia.

"Soy la quinta finalista de MasterChef, así que ojalá los prejuicios no existan más. Gracias, los quiero mucho, con todo mi corazón. Lloro por ustedes porque los veo sufrir. Estoy feliz, porque gracias a ustedes yo aprendí. Agradezco a mis compañeros. Santi te adoro, es un placer trabajar con vos. Hagan de cuenta que me estoy riendo, son lágrimas de felicidad. Los amo a todos, fue lo mejor que me pasó en mi vida poder estar acá. El trabajo más importante después de ser mamá. Después de ser mamá me reecontré conmigo misma, con la gente, y me mostré tal cual soy como persona y no como personaje", manifestó Xipolitakis, emocionada.

Donato sostuvo: "Estoy triste. Sos muy persona, muy ser humano. Seguí brindando alegría. Chicos cásense rápido así vamos al casamiento todos, vamos de testigos. Todo lo que aportaste acá lo vamos a atesorar y te vamos a extrañar horrores".

Betular también tuvo palabras de elogio para Xipolitakis: "Vicky no va a ser lo mismo porque esa alegría es inigualable, genuina. Sos alegre, buena compañera, te voy a extrañar mucho y estoy muy contento de haberte conocido".

Germán, por su parte, le dedicó tiernas palabras: "Creo que sos un ejemplo para mucha gente. Luchaste contra muchísimos prejuicios, preconceptos que decían que vos no podías hacer esto por cosas que no tienen nada que ver con vos. Lo más lindo es que ya ganaste, la gente te pudo conocer por como sos. Cocinas muy bien, no sé cómo todavía, pero me da la impresión que todo lo que hagas lo podes hacer bien. Es un buen mensaje para muchas chicas, mujeres, que se pueden vestir como quieran, hacer lo que quieran, y tienen la fuerza para llegar a donde quieran. Y hay que vencer a todos los boludos estos que hablan cualquier cosa. Te quiero y ya saldremos de fiesta a festejar".

PrimiciasYa