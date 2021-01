Dalma Maradona acciona legalmente contra Luis Ventura

El miércoles, Luis Ventura respondió a los tuits de Dalma y Gianinna Maradona contra él en "Fantino a la tarde", América: "La respuesta es muy simple: vean donde vive la señora Dalma y donde vive el señor Ventura. Yo vivo en Lanús, donde viví siempre", comenzó el periodista.

"Ella (Dalma) me hace cargo a mí de lo que dijo su papá. Yo lo tengo acá lo que dijo (mostrando el celular). Yo con los pibes no me meto, pero los pibes dejaron de ser pibes y ella dice barbaridades y que yo miento", agregó.

"Yo conté cosas que están recontra confirmadas en los medios. Muestrénmela la plata que yo cobro. La relación que tengo con Morla es periodista - abogado. El hecho de tener información molesta, yo levanto el tubo y llamo. El quiebre fue informar", finalizó Luis enérgico.

Dalma salió a responderle por Twitter y aclaró que le enviará una carta documento: “Evidentemente no sabes donde vivo, Luis Ventura pero te llegará tu carta documento correspondiente por mentir sobre mi persona!. ¡ME AGOTASTE LA PACIENCIA! ¡Espero no te hagas el boludo y la recibas!”.

Por su parte, Gianinna lanzó: “Me prostituyo, por eso tengo la casa que tengo. No sabía que tenía que explicártelo a vos. Estoy viendo tus archivos y sos IMPRESENTABLE, no entiendo cómo las mujeres te siguen dando lugar en la tv con lo que dijiste”.

PrimiciasYa