Romanutti dijo que el objetivo de Regatas es hacer un buen torneo

El Club de Regatas Corrientes continúa su preparación para la Liga Nacional de Vóleibol Masculina 2021, que se jugará del 15 al 26 de febrero en Villa María, Córdoba. Para esta edición, el “Remero” incorporó a ocho refuerzos de jerarquía que se suman a una base de jugadores formados en la institución. Uno de los nuevos valores es el central Guido Romanutti, quien sostuvo que “quiero hacer un muy buen torneo para quedar lo más alto posible”.

“La gente del club me recibió muy bien, tenemos todo lo que necesitamos para entrenar, se cumplen todos los protocolos pertinentes en este tiempo que nos toca vivir”, expresó el jugador proveniente de Sonder Rosario.

“Sabía que en la institución hay gente muy seria y eso me convenció en primer lugar. Maxi (por el entrenador Maximiliano Ledesma) me dijo que quería reforzar el equipo y yo no tuve que pensarlo mucho, la decisión fue fácil”, agregó el jugador rosarino que visitó Corrientes en varias oportunidades cuando jugaba en Puerto San Martín.

Regatas comenzará la Liga enfrentándose a Ferro el 15 de febrero, y el central ya se sumó a los entrenamientos del equipo. “No he tenido la suerte de jugar antes con nadie del equipo, sólo con el armador Matías Miranda. Estos días fueron de adaptación a la pelota con los armadores, ver el sistema de juego del entrenador y adaptar las pesas, porque se juega un torneo muy largo e intenso en 15 días seguidos”.

Sobre la composición del torneo opinó que “hay muchos equipos que sinceramente no conozco porque se anotaron por la modalidad implementada. Hay jugadores de A1 que fueron a jugar A2, creo que va a haber un muy buen nivel. Muchos equipos están parejos, y va a ser un torneo muy duro desde lo físico, porque no es tan normal en el voley jugar 15 días seguidos”.

En cuanto a sus expectativas, el central reafirmó “lo mismo que planteó el técnico: quiero hacer un muy buen torneo para quedar lo más alto posible y que Regatas el año que viene pueda estar jugando A1”.

De acuerdo a lo que informó la Federación de Vóleibol Argentino, Regatas integrará la fase clasificatoria en el grupo 4 junto a Salta Voley, Belgrano Don Torcuato, Ferro, Banco Hispano, IMC Río Tercero, Rowing y Selección Argentina.

Como parte de su preparación, en la noche del viernes Regatas disputó su primer amistoso de pretemporada. Fue en la ciudad de Resistencia ante Sarmiento, donde selló un triunfo por 3 a 0 (15-25, 24-26 y 23-25).