Bella Vista: el intendente se recuperó de covid-19 y realizaron operativos de testeo en la vía pública

El intendente de Bella Vista, Walter Chávez, se recuperó de covid-19 y recibió el alta médica. A través de su cuenta en Facebook publicó, último jueves, que “tras 14 días de aislamiento me he realizado un nuevo hisopado, arrojando resultado negativo, por lo que me otorgaron el alta definitiva. Gracias a todos por los mensajes de apoyo; a seguir cuidándonos”.

Concientización

Por otro lado, en la madrugada de ayer, el Comité de Crisis local realizó un operativo nocturno en el que efectuaron testeos al azar y que dieron resultado negativo para el virus. En la oportunidad también instaron a la gente en la vía pública a utilizar el barbijo.

(JPV)