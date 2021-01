UCR: primer paso hacia la unidad con una reunión de Valdés, Colombi y 70 dirigentes

n Dirigentes del radicalismo de toda la provincia y analistas de trayectoria nacional se reunieron este martes en Corrientes para diagramar una serie de líneas políticas con punto de partida en la unidad dentro del Comité, claramente en busca de la reelección en el Gobierno.

El reporte de diversas fuentes que participaron del encuentro indica que fue realizado en un salón de eventos de la avenida Maipú en esta capital y que participaron alrededor de 70 dirigentes junto al gobernador Gustavo Valdés, el senador y presidente del Comité provincial de la UCR, Ricardo Colombi, con un abanico amplio de ministros, legisladores e intendentes del partido.

Además formaron parte los analistas Alejandro Caterberg, director de la consultora Poliarquía, Andrés Rabossi de la consultora Nordeste y el publicista Martín Baintrub, de la compañía Persuasión, responsable de las campañas de comunicación política de la alianza gobernante.

Entre los oradores, además de Valdés y Colombi, se anotaron el intendente de la ciudad de Goya, Ignacio Osella, el diputado provincial Eduardo Vischi y el senador Sergio Flinta.

“El mensaje fue de una fuerte unidad”, le dijo una fuente del radicalismo a El Litoral, al remarcar que se trató de una instancia política propia y en la que primó la decisión de “hacer un trabajo conjunto”.

Entretanto, el radicalismo intentarán consolidar su inicio de año con armonía para continuar con el gobierno, pero también con el fin de replicar un triunfo en la capital, donde Eduardo Tassano se encamina a ser candidato nuevamente.

No obstante, el senador Sergio Flinta salió a aclarar que en el radicalismo no se habla de unidad. “De eso se habla en partidos como el peronismo”, chicaneó en declaraciones a Radio Dos.

Dijo que en la UCR “hablan de liderazgo” y que “no necesitan dar un mensaje de unidad”.

“Fue una reunión en la que articulamos esquema de trabajo como los hacemos todos los años”, explicó el senador.

Sobre la unidad y liderazgo, Flinta dijo: “En el radicalismo no se habla en esos términos. Quizás en el peronismo sí. Nuestro partido es democrático y tiene otro comportamiento. Aunque por supuesto hoy hay un liderazgo de la gestión con el gobernador (Gustavo Valdés), pero Ricardo Colombi también tiene un liderazgo y como así también los intendentes y legisladores”.

Vischi

El diputado provincial, Eduardo Vischi dijo que “fue una reunión informativa, de análisis para lo que será el 2021 para ver también cómo se encara un año electoral porque se elige gobernador, intendente como así también legisladores en todos los ámbitos”.

“En definitiva, sabemos que estamos todos juntos en este proyecto, que demuestra que le hace bien a Corrientes y eso la gente valora”, dijo en declaraciones a TV5.

“Hay una etapa que fue muy importante que fue la de poner a la provincia en estabilidad y hoy el trabajo está enfocado en poner a Corrientes en la línea del desarrollo”, explicó.

“Esto porque no pueden dejar de ver que el 2020 fue muy difícil no sólo para los correntinos, sino para los argentinos en materia económica y lo que es más preocupante aún, todo indica que el año que iniciamos no será muy diferente”, agregó.

“Lo importante es que el Estado correntino está presente y ayuda a los ciudadanos con variados programas y proyectos. El trabajo y la inflación es la mayor preocupación del correntino y es allí donde tenemos que poner la mirada para ayudar a los correntinos”, aseguró.

Si bien dijo que aún no es momento de hablar de nombres para las candidaturas, hizo hincapié en que la imagen del gobernador Gustavo Valdés es muy buena, por lo que “tenemos que seguir trabajando en este sentido, para potenciarla en pos de las elecciones de septiembre próximo”.