Los familiares de Joel Rodríguez se manifestaron frente al frigorífico

Familiares y vecinos de Joel Rodríguez (23) y empleados del frigorífico de Curuzú Cuatiá se manifestaron en el lugar donde se produjo la trágica muerte por la explosión de una caldera el pasado lunes por la tarde. Con carteles en mano y quema de cubiertas en la planta cárnica exigieron que el caso no quede impune.

“Yo lo que pido es justicia para mi hijo porque hasta hoy no conozco el motivo que le causó la muerte. El propietario del frigorífico no se hizo cargo ni siquiera del sepelio. No vino a la casa velatoria ni al domicilio para preguntar si la familia necesitaba algo. No sabemos si mi hijo tenía seguro de vida. Mi hijo hacía tres años que trabajaba en este lugar. Lo único que me dieron a mi es el certificado de defunción de mi hijo, el cual dice muerte dudosa. Queremos justicia. Tenemos pruebas de que acá hay muchas maquinarias en mal estado. Esto se podría haber evitado”, dijo la madre de Rodríguez.

“Mi hijo se quemó por completo, era un rompecabezas, no lo pudimos vestir para el velatorio, sólo la carita le quedó sano. No se lo podía tocar”.

Por su parte, la esposa de la víctima, Lorena Cabrera, dijo que “lo único que quiero es que su muerte no quede en vano. Él sabía que iba a pasar esto, porque conocía del mal estado de las maquinarias y la caldera. Él me decía y me pasaba fotos, esta caldera está mal en cualquier momento puede ocurrir una tragedia. Yo tengo las pruebas en el celular. Joel le había advertido al propietario y éste le contestó que había que gastar mucha plata. No quería invertir. Ya tenía varias soldaduras. Yo tengo pruebas fotos y videos y la secretaria del fiscal me citó a declarar”.

“Mi pareja trabajada en ese lugar y trabajaba en blanco. Ya en horas de la noche nos dejaron ir a la morgue para poder mirar el cuerpo. El cuerpo estaba destrozado, solamente pudimos mirarle la carita, nada más que eso y ya cerraron el cajón”.

Cada uno de los operarios de la planta brindaron testimonios e hicieron graves acusaciones contra el propietario del frigorífico.

Cabe recordar que Joel Rodríguez perdió la vida trágicamente al ser alcanzado por una explosión que se habría originado al parecer en una caldera ubicada en la parte de galpones del predio situado en la Ruta Provincial N° 126.

(NG)