Crimen de Merlo: reclamaron justicia frente a la Comisaría de Itatí

Familiares, amigos y vecinos de Orlando Esteban Merlo, de 21 años, se manifestaron frente a la Comisaría de Itatí para exigir que se aceleren los tiempos en la causa por la que permanece detenido Ariel Torres, alias “Tike”, de 24 años. En tanto pidieron más seguridad y presencia de la policía en las calles para evitar la pelea y desmanes en los espacios públicos.

El grupo de manifestantes se concentró en la plaza y de allí portando carteles se trasladaron hasta la comisaría.

“¿Por qué no sale esa guardia que no estaba esa noche?”, reclamó una de los allegadas a la víctima fatal y luego otro joven afirmó: “La única ley que sirve acá es la de la mano propia, la ley de la fuerza no existe, siempre pagan los más pobres, siempre encuentran a quién hacerle pagar”. Además, otros gritos afirmaban: “Todos saben lo que pasa”. El grupo de personas alzó la voz.

En el lugar fueron atendidos por el comisario que escuchó los reclamos y se comprometió a garantizar la presencia de la policía en las calles. En tanto afirmó que la Justicia está trabajando en la causa.

Cabe recordar que el lamentable suceso se produjo el domingo aproximadamente alrededor de la 1, en la intersección de las calles Benigno Garay y Roque González de Santa Cruz.

Por causas y circunstancias que aún se desconocen, se produjo un altercado entre Torres y Merlo.

En la reyerta Merlo sufrió lesiones compatibles con las producidas por un arma blanca. Fue auxiliado y trasladado al hospital local donde al ser examinado los médicos de guardia determinaron que la herida era de gravedad y que debía ser derivado al Hospital Escuela. En el momento que se hacía el traslado, sufrió una descompensación y falleció.

Testigos de la pelea señalaron al presunto autor del hecho, que al observar la presencia policial se dio a la fuga. Rápidamente los efectivos intervinientes comenzaron a seguirlo, se escondió en un sector de un camping, pero fue alcanzado. El individuo se resistió en todo momento, pero se logró su aprehensión. En el operativo un policía resultó lesionado.

En el marco de la investigación también se secuestró un cuchillo con cabo de madera que sería el arma empleada en el homicidio.

