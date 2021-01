El campo define si va al paro y productores locales piden previsibilidad y reglas claras

La Mesa de Enlace del campo se reunirá hoy para evaluar si va al paro por la prohibición de las exportaciones de maíz. Por ese referentes correntinos señalaron que aguardarán las definiciones nacionales para luego analizar la situación. Si bien la medida -en principio- no los perjudica directamente, piden medidas claras y políticas de Estado a largo plazo que permitan la reactivación de las economías regionales.

La prohibición del Gobierno nacional de las exportaciones de maíz, moticó una rápida reaación de la Mesa de Enlace del campo, integrada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina, los cooperativistas de Coninagro y la Federación Agraria Argentina

En cuanto a la avanzada del Gobierno nacional sobre el campo y un posible paro del sector, El Litoral consultó al presidente de la Sociedad Rural de Mercedes, Samuel Saenz Rozas, quien indicó que “hasta el momento no hay nada definido, las entidades madres están en alerta y los productores en general están viendo qué cambio puede llegar a hacer el Gobierno nacional con respecto a la eliminación de la exportaciones del maíz”.

“En definitiva, lo que queremos es un panorama más claro, un rumbo más seguro”, sostuvo Saenz y añadió que “el campo argentino siempre trabajó tranqueras adentro, pero necesita reglas claras y que trasciendan en el tiempo”.

“La actividad en el campo de la ganadería es larga en el tiempo, la agricultura es menor pero siempre se necesitan políticas acorde a la producción y políticas de Estado que sirvan para que la gente invierta, para que se haga lo que se tenga que hacer, para que este país de una vez por todas esté en el lugar donde tiene que estar, como estuvo en otras épocas”, explicó.

En relación a la posibilidad de sumarse a un paro si se convoca a nivel nacional para defender al sector manifestó que “hasta ahora no hay nada definido, vamos a ver qué sucede mañana en la mesa de enlace y luego veremos qué camino seguir. Lo que queremos es tener claro el panorama a seguir de aquí a cuatro años, si el chacarero compra una cosechadora, el invernador compra terneros y se hacen mejoras, se reactiva mucho la economía y fundamentalmente la de los pueblos del interior”.

En cuanto a posibles nuevas medidas del Gobierno nacional hacia el sector expresó que “uno no sabe, es una caja de pandora, pero en la medida que el Estado este ávido de divisas, de plata, de presupuesto, cualquier cosa puede aparecer en el horizonte, a eso ya estamos acostumbrados. Esto le hace muy mal al país porque no hay políticas a largo plazo. Si fuera un país normal, sería ese el camino a seguir”.

Por último, el referente rural de Mercedes se refirió al trabajo del 2020 y señaló que “el campo trabajó normalmente a pesar del coronavirus, aunque hubo algunas limitaciones en cuanto al transporte y de acuerdo con las conductas de las provincias. En definitiva, se trabajó bien. Los precios fueron relativamente rentables acompañando la inflación, siempre que la carga impositiva que tiene el campo, como casi todas las actividades que la tienen, es grande. Se debe apuntar a tener buenos rendimientos, pero no nos podemos quejar”.

Mientras que la presidente de la Sociedad Rural de Paso de los Libres, Estela Mango, dialogó sobre el tema con El Litoral y dijo que “todavía no evaluamos la situación, pero siempre respondemos a la Asociación de Sociedades Rurales, que es la entidad que nos nuclea en la provincia y vamos a ver qué se va resolviendo, ya que la medida no nos afecta directamente, dado que somos más bien una provincia ganadera”. Agregó que “por ahora no nos podemos quejar, vamos a esperar cómo se van dando las cosas”.

Por último, Mango también destacó que durante el 2020 pudieron trabajar normalmente. “Nuestra actividad no se vio afectada por la pandemia, los precios mejoraron un poco, porque estaban muy retrasados, pero comparando con otras actividades estamos bien”.

También vale señalar que sobre el tema, desde Provincia destacaron que se deben aguardar las medidas que se tomen en la Mesa de Enlace que se realizará hoy, ya que por el momento el avance nacional no afecta enormemente a la provincial. En tanto, el miércoles a las 14, se reunirá la Comisión Directiva de CRA para evaluar respuestas concretas no solo a la decisión del Gobierno, sino a los reclamos de las bases rurales.