Incremento de contagios en Bella Vista y Monte Caseros: se aislaron los intendentes

El mandatario local de Bella Vista, Walter Chávez, había publicado en su cuenta de Facebook que “desde el lunes me aísle en mi domicilio junto con mi familia por haber tenido contacto con una persona el fin de semana, que dio positivo”. Al mismo tiempo, explicó que el “martes me realizaron el test rápido a mí y a mi esposa dando resultado negativo. Por prevención, me tomé una semana de licencia en la Municipalidad. Agradezco a todos por los mensajes de apoyo”.

El hospital El Salvador bellavistense publicó que se tomaron 32 muestras de test rápido, de las cuales, ocho dieron positivo. Agregaron que uno de los casos se detectó en uno de los retenes de ingreso a la provincia. Además, señalaron que se aguarda conocer los análisis de 81 muestras enviadas al Laboratorio Central de la Provincia.

Por su parte, el jefe comunal de Monte Caseros emitió un video a última hora del martes a través de la página en Facebook de la Municipalidad en el que comunicó: “Un familiar muy directo mío resultó positivo en un testeo rápido”, por lo que señaló que “estoy en carácter de aislado. Me realicé el testeo rápido y dio negativo”, aclaró.

Los estudios anunció que continuarán “el jueves (por hoy). A todos los familiares, amigos y a los que estamos involucrados en esta situación se nos hará el hisopado que se envía a Corrientes para ver cuál es la situación. Por precaución, me mantendré aislado”, reiteró.

Ayer por la siesta, integrantes del Comité de Crisis casereño, esta vez encabezado por el viceintendente, Sergio Paniagua, y el director del hospital, Darío Miño, confirmaron tres contagios más de coronavirus, ascendiendo a seis los casos, cinco autóctonos y uno importado. Por esta situación, indicaron que hoy se harán al menos 60 hisopados a las personas aisladas.

Publicación

El intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, publicó ayer a través de Facebook que “lamentablemente tanto mi señora, mis hijas y mi mamá dieron positivo para coronavirus. Gracias a Dios están todas con buen estado de salud”. Agregó que “yo me termino de hisopar y el resultado es negativo”. Consultado al respecto, Ascúa dijo a El Litoral que “mi familia se encuentra aislada en mi casa y yo estoy en otra casa solo”.

(JPV)