Abuso sexual en manada en Caá Catí: declaró uno de los tres imputados

n Declaró uno de los imputados en la continuidad del juicio por el abuso sexual en manada de Rocío Ávalos en la localidad de Caá Catí, ocurrido en febrero del 2017. Se trata de Santiago Chávez, quien centró su relato en el momento previo a la fiesta. Negó su participación en el hecho y no quiso contestar preguntas de la querella y la Fiscalía. En diálogo con El Litoral, el abogado Eduardo Mosqueda se mostró molesto por la dilación del debate ya que otra vez varios testigos se quedaron sin poder declarar. “No entiendo por qué la postergación. Parece que la idea es estirar por estirar nomás, porque no hay ninguna justificación seria”, se quejó. El letrado añadió también que “Chávez se negó hablar de la acusación y las pruebas que existen en su contra. Obvió todo eso. Lo único que dijo fue que el día en que ocurrieron los hechos él estaba trabajando en un hotel bar situado entre el lugar donde se desarrollaban los corsos y la casa donde se realizó la fiesta en la que abusaron a la víctima”. “También dijo que en la fiesta estuvo reunido con amigos escuchando música, pero que nunca se planeó nada. Se refirió a la víctima, pero al nombrarla dijo que mientras ellos estaban detenidos por la causa, ella andaba bailando. Si sufrió el ataque sexual, no estaría en condiciones de hacerlo. Nada tiene que ver con la acusación lo que manifestó por lo que nos opusimos”, dijo Mosqueda. “Nosotros tenemos unos videos que se van a exhibir en el debate y allí será muy claro todo. Rocío está ansiosa por declarar, pero tranquila porque sabía que en el debate se podrían generar trabas”. En la jornada, aparte de los imputados, también fueron citados a declarar tres testigos más. Un exnovio de Rocío, el joven propietario de la casa donde se llevó a cabo la fiesta y una joven que asistió al lugar. Ninguno pudo declarar por decisión del Tribunal de continuar el juicio 5 de octubre. La audiencia del martes 28 se inició pasada la hora fijada porque el querellante, doctor Eduardo de la Cruz Mosqueda, se encontraba viajando desde la provincia de Buenos Aires, adonde había concurrido a un tratamiento médico. Tampoco compareció el doctor Rubén Leiva, quien justificó su ausencia comunicando al tribunal que se le había fijado una audiencia en forma sorpresiva en la localidad de Itá Ibaté. Atento a ello el doctor Jorge Buompadre asumió en forma conjunta la defensa de los imputados Chávez y Almeida, a lo que el querellante se opuso, ya que este último no había estado presente en las audiencias anteriores. Se produjo una incidencia que fue resuelta por el tribunal, que se inclinó por su rechazo. Se fundamentó la postura al indicar que “… no existió abandono de defensa porque oportunamente el Dr. Buompadre comunico esa situación que fuera zanjada en la primer audiencia. No hubo en esa oportunidad ningún planteo respecto a la codefensoría del doctor Leiva, quedó claro que no hubo abandono de defensa ni revocación de mandato, el caso encuadra en el Art. 106, que dice que el imputado puede ser defendido por 2 abogados y puede ejercerse por parte de un profesional a los 3 imputados, se rechaza la oposición formulada y continua la causa según su estado…”. Tanto el querellante como la representante de la acción civil – a cargo de la doctora Emilce Evangelina Soto– estuvieron presentes, y no se opusieron en ningún momento a esa situación. Los acusados son Lucas Almeida, Santiago Chávez y Nicolás Contín que permanecen en libertad. La causa está caratulada como “Chávez, Santiago Alberto y Contín, Nicolás por abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal, con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por tres personas y Almeida, Lucas por abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por 3 personas y lesiones leves en concurso real”. El Tribunal Oral Penal N° 2 está bajo la presidencia del doctor Juan José Cochia, y la vocalía de los doctores Ariel Azcona y Román Facundo Esquivel. El fiscal de Cámara es el doctor Gustavo Schmitt Breitkreitz y el querellante es el doctor Eduardo de la Cruz Mosqueda. La acción civil de la joven está a cargo de la doctora Nancy Horquera, quien la representa. El doctor Jorge Buompadre es el abogado defensor de Contín; en tanto el doctor Rubén Leiva lo es de Chávez y Almeida. El caso de Rocío tomó repercusión nacional luego de que hiciera la denuncia policial por haber sido violada por los tres jóvenes en una fiesta privada en Caá Catí, el 27 de febrero del 2017. Los acusados estuvieron detenidos en un primer momento, hasta que en marzo de 2019 quedaron en libertad. (NG)