La dupla técnica evalúa a los jugadores y define el plantel que viaja a Córdoba

El entrenamiento de esta mañana servirá para que la dupla técnica de Boca Unidos que la conforman Martín Fabro y Leonardo Baroni definan el plantel que por la noche viajará hasta la ciudad cordobesa de San Francisco.

Por la vigésimo sexta fecha de la zona B del Torneo Federal A de fútbol, el equipo correntino visitará este domingo a Sportivo Belgrano. El partido comenzará a las 19.30 y contará con el arbitraje de Pablo Núñez de San Juan.

Luego del empate en 1 tanto como local frente a Sarmiento de Resistencia del último miércoles, el plantel correntino entrenó ayer. Los jugadores fue fueron de la partida realizaron solamente movimientos regenerativos.

Además de los estrictamente técnico y táctico, los entrenadores evaluarán el desgaste físico de los jugadores antes de definir la delegación que por la noche viajará hasta la provincia de Córdoba.

El partido contra el Decano chaqueño no dejó lesionados pero algunos jugadores evidenciaron fatiga muscular por la seguidilla de encuentros.

Hay que señalar que Iván Silva, que había sido reemplazado por un golpe en la cabeza, se mostró recuperado pero seguirá siendo observado por el cuerpo médico.

Mientras que será Carlos Salom será exigido físicamente para ver como responde de una sobre carga muscular que le impidió estar el último partido.

Boca Unidos jugó en Salta, perdió con Gimnasia y Tiro 1 a 0, el sábado 25 de septiembre y el miércoles 29 lo hizo en Corrientes contra Sarmiento. En tanto que ahora debe sumar otro viaje para la presentación del domingo.

“Debemos mejorar algunas cosas, porque seguimos cometiendo errores, sin embargo estamos tranquilos y debemos pensar en el próximo partido que para nosotros también será clave”, sostuvo Baroni luego de la igualdad del miércoles.

El DT reconoció que “quedamos dolidos por el resultado, sobre todo porque veníamos de varias victorias jugando como local y es lo que queríamos, seguir por esta senda”.

“Sabíamos que era un rival duro , que venía a jugar sus últimas armas para pensar en la clasificación y y tiene jugadores importantes”, agregó.

La primera parte del encuentro, Boca Unidos no rindió lo esperado, sin embargo “tengo tranquilidad porque el equipo reaccionó en el segundo tiempo. En el primer tiempo nos plantearon muy bien pero en el segundo los que sufrieron fueron ellos, tuvimos situaciones, que más allá de que falta definición, nos genera algo de conformidad. En el banco encontramos soluciones”, sentenció.

El planteo que hizo el rival no fue sorpresivo dijo Baroni. “Sabíamos que Sarmiento es un equipo complicado de mitad de cancha hacia arriba. Por ahí no tienen un medio con presencia, pasan rápido en esa zona y debíamos tener cuidado con esa situación”.

Pensando en el juego del domingo, sostuvo que “tenemos que ir a una cancha difícil a buscar los tres puntos. Debemos estar mentalizados y poner los once jugadores que pensamos van a estar mejor. Sportivo Belgrano no viene bien pero no hay rivales sencillos en este torneo. Ya lo demostró cuando vino a Corrientes. Debemos corregir cosas en nuestra área y mejorar la definición”.

“Estamos necesitando de todos los integrantes del plantel porque sabemos que estos cinco partidos que quedan son cinco finales y tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos para estar en el grupo de clasificados sin sufrir hasta la última fecha”, culminó.