Los viajes de egresados de Kicillof encendieron una gran controversia política

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Diego Santilli, Patricia Bullrich, voces a favor y en contra, profundizaron ayer la espiral política en torno de la medida anunciada por el gobernador bonaerense para beneficiar a alumnos de su territorio con viajes de egresado gratuitos.

La expresidenta de la Nación defendió este sábado la política de Axel Kicillof de subsidiar viajes de egresados para jóvenes de la provincia de Buenos Aires y criticó el rol de la prensa a la hora de evaluar la medida.

En un posteo en el cual compartió la portada del diario Clarín, la titular del Senado indicó: “Cuando Macri le regaló a la mamita y el hermanito el blanqueo de 35 millones de dólares, Clarín no dijo nada. Del regalito de los 44 mil millones de dólares del FMI, que nadie vio pero que todos y todas tenemos que pagar, tampoco”.

Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó el programa de viajes de egresados gratis y aseguró que “no tiene lógica” la iniciativa, por lo que auguró que en las elecciones “el Frente de Todos se va a derrumbar con estas políticas”. “El plan de Kicillof me genera una enorme indignación. No tiene lógica que se vayan gratis. La cultura del regalo no va. En todo caso tendrían que hacer una línea de crédito. No va más en la Argentina que todo es gratis, que todo es un regalo”, sostuvo la referente opositora.

Y el vicejefe de Gobierno porteño y candidato a diputado bonaerense del PRO Diego Santilli, criticó los viajes de egresados gratis al señalar que “con esa plata se pueden hacer 28 secundarios”.

