Racing busca ampliar la ventaja

Racing (52) de Córdoba, único puntero de la zona B, buscará estirar la diferencia con su escolta, Gimnasia y Tiro (50), cuando reciba esta tarde a Central Norte (41) de Salta, tercero, en uno de los partidos que le bajarán hoy la persiana a la vigésimo séptima fecha del torneo Federal A.

El encuentro se disputará desde las 15 en el estadio Miguel Sancho del barrio Nueva Italia, y será arbitrado por Nahuel Viñas.

Ayer, Gimnasia y Tiro (50) no pudo en Salta con Sarmiento (30), con el que terminó igualando 2 a 2. El local se imponía con goles de Luciano Herrera y Juan Galetto, pero el Decano descontó primero a través de Luis Silba y lo empató con tanto de Rodrigo Montenegro.

El resto de los partidos a jugarse hoy serán estos: 11.00: Sportivo (Las Parejas) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo); 15.00: Juventud Unida (Gualeguaychú) vs. Sportivo Belgrano (San Francisco); 15.00: Douglas Haig (Pergamino) vs. Unión (Sunchales).

El viernes, Gimnasia de Concepción del Uruguay igualó 1 a 1 con Crucero del Norte.