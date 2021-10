Nik recibió amenazas y crecen las críticas a Aníbal

El dibujante Nik mostró su preocupación al revelar que recibió mensajes con amenazas en su celular y responsabilizó al ministro de Seguridad Aníbal Fernández por la divulgación de sus datos.

A través de su cuenta de Twitter el dibujante publicó una captura de la pantalla de su celular donde se ve uno de los mensajes recibidos.

“Gil que te pasa con Aníbal” y “Aníbal es del pueblo” se ve en la imagen que Nik subió a sus redes. Además dejó un mensaje donde apunta con el ministro de Seguridad de la Nación por las agresiones.

“El estilo de mensajes q estoy recibiendo en mi celular privado, mi Whatsapp (Muy pocas personas de mi círculo tienen el número)”, escribió el humorista.

Luego se refirió al funcionario: “Gracias Sr. Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por difundir datos privados de los ciudadanos que opinan distinto”.

El tema es tendencia en las redes y todo el arco político opositor salió al ruedo para criticar al ministro. Mauricio Macri expresó desde su cuenta de Twitter: "Todos somos Nik". Además de considerar que el ministro buscó "amedrentar" al autor difundiendo información sobre sus hijos y sostener que debe actuar la Justicia.

La referente de Juntos por el Cambio Elisa Carrió apuntó contra Aníbal Fernández y remarcó que sus dichos contra el humorista expresan "un pensamiento racista y nazi".

Críticas del oficialismo

Leandro Santoro, candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, se transformó este martes en el primer dirigente del oficialismo en criticar y tomar distancia de los dichos del ministro de Seguridad contra Cristian Dzwonik -conocido popularmente como Nik-.

“No me gustó, cualquier referencia directa o indirecta a los hijos me parece que no corresponde, no sé qué quiso decir Aníbal, cualquier referencia directa o indirecta a los hijos o a los familiares es inaceptable”, aseguró Santoro en diálogo con Paulo Vilouta en radio La Red. Por su parte, el jefe de Gabinete Juan Manzur fue el primer funcionario del Gobierno nacional en cuestionar los dichos de Fernández.

“Fue muy desafortunado, pero yo me quiero quedar con las disculpas públicas que dio”, expresó el ex gobernador tucumano este mediodía, al retirarse del club Imos de Núñez, donde se llevó a cabo un acto de entrega de tarjetas a clubes de la Ciudad de Buenos Aires que son beneficiarios de un plan gubernamental.

Un tuit de Aníbal Fernández contra Nik derivó en una denuncia penal por amenazas y un posterior pedido de disculpas del funcionario. La controversia se inició cuando el ministro difundió en su cuenta personal de Twitter un mensaje en el que mencionó la escuela a la que concurren las hijas del dibujante, que a su vez, había hecho uno de sus acostumbrados comentarios opositores, en este caso contra la entrega de “heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea”, dijo.

