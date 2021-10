Cristina Pérez se mostró muy feliz con el diputado Luis Petri

“¡Se ha formado una pareja!”, solía celebrar el recordado Roberto Galán en su popular programa Yo me quiero casar, ¿y usted?. Y este jueves Teleshow fue testigo de un amor que nació entre charlas formales y literarias, lejos de un estudio de televisión.

Los protagonistas de esta romántica historia son la periodista Cristina Pérez y el Diputado nacional de la UCR -Juntos por el Cambio Luis Petri. Este medio los encontró haciendo compras a primera hora de esta mañana por el barrio de San Telmo: fueron en búsqueda de especias. Caminaron, recorrieron, pasearon de la mano y hasta hubo tiempo para besos y mimos en plena vía pública.

Más tarde, y aprovechando que el clima los acompañó, decidieron sentarse a desayunar en una mesa al aire libre en un bar de la zona.

Lejos de buscar evadir la situación, o de dar una respuesta sin sentido, la conductora de Telefe Noticias confirmó su relación. “Sí, estamos juntos. Enamorados. Conociéndonos. Muy felices”, dijo a Teleshow quien está al frente del noticiero junto a Rodolfo Barili.

Aunque no quiso dar demasiadas precisiones, fuentes cercanas a la pareja afirman que ambos tenían una relación profesional que devino en una mutua atracción. En tanto, el amor habría nacido con una charla sobre el vino, bebida que les apasiona a ambos.

Luis Petri tiene 44 años, es mendocino y desde hace años se desempeña en su cargo en la Cámara Baja. En su biografía de Twitter -red social en la que tiene casi 7 mil seguidores- se define como “apasionado y voluntarioso” y asegura que está “enamorado” de la provincia de Mendoza.

Según pudo saber Teleshow, el diputado y la periodista comenzaron a hablar de manera formal y recién pasó mucho tiempo -según allegados a la pareja- hasta que Petri le pidió el número de teléfono a Pérez para comenzar una fluida conversación por WhatsApp. Y una vez que sintieron la confianza necesaria y, probablemente el interés por conocer al otro, decidieron juntarse y compartir un vino.

En marzo pasado, la periodista habló en el ciclo Como Llegué Hasta Aquí de Infobae en la Usina del Arte y contó que no quiere ser madre, decisión que tomó en su adolescencia, aquella que pasó en su Tucumán natal. “Yo siempre digo que las cosas que elegimos son esas por las que estamos dispuestos a entregarlo todo. Muchas veces me dicen: ‘¿Pero no querés ser mamá?’. Y yo no me veo no durmiendo por tener un bebé entre los brazos, dándole la teta. Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener. Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las cinco de la mañana y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación. Y sería hipócrita no decirles esto. Entonces creo que lo que elegimos es aquello por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las cuatro, cinco de la mañana”, aseguró.

“Y es importante definirlo cuando hay tiempo porque la vida se pasa muy rápido. Y si tomamos una decisión sobre eso que nos va a desvelar pero lo hacemos pensando en lo que los otros quieren de nosotros, podemos terminar con una vida muy infeliz. Tiene que ser nuestra decisión. Y después nos hacemos cargo también, porque si le estás dando todo al trabajo también hay costos”, agregó Cristina Pérez sobre sus decisiones de vida.

Infobae