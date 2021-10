El abogado de Yañez dejó la defensa de una de sus amigas

El abogado de Fabiola Yañez y de cuatro de sus invitados al cumpleaños que realizó en Olivos, en la etapa más dura de la cuarentena en julio del 2020, renunció a la representación de otra de las asistentes, la todavía empleada de la Casa Rosada Sofía Pacci. Por lo publicado en el artículo, la decisión se debe a que Pacci era reticente a colaborar con la documentación y las respuestas requeridas para organizar las presentaciones ante los tribunales.

"La noticia, lacónica, permite especular con otros movimientos en el frente interno de la primera dama, cuya amistad con varios de los invitados a su cumpleaños quedó definitivamente rota. La lupa de la opinión pública ya se había posado sobre Pacci, porque era muy cercana a Fabiola y trabajaba como su asesora, es la única contratada por el gobierno -mantiene un trabajo en la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Julio Vitobello, donde cumple funciones en la Subsecretaría de Gestión Institucional que comanda Gerardo Serrano- y su novio, el empresario argentino taiwanés Robert Chien Chia Hong, obtuvo varios contratos con el Estado", reproduce el periodista Claudio Savoia en su artículo publicado en la web de Clarín.

Tras el escándalo se supo que Pacci ya no es más asistente de Fabiola, su relación con el contratista asiático habría terminado y la amistad con aquella cumpleañera también habría terminado. Dos fuentes de la Rosada que tienen trato con la ex modelo aseguran que el enojo de la joven por la situación en la que está envuelta fue aumentando con el correr de las semanas, y su malestar no encuentra diques de contención.

"Venimos a renunciar en la presente causa como defensores particulares de la señora Severina Sofía Elizabeth Pacci, por la existencia de serias divergencias y falta de colaboración en cuanto a la estrategia procesal elegida por la defensa", comunica el texto.

Juan Pablo Fioribello fue el abogado elegido por Alberto Fernández para representar a su pareja y coordinar la estrategia jurídica de los invitados a la celebración, todos imputados por haber violado el DNU. "Aunque comenzó defendiendo a ocho de los once presentes en el cumpleaños, empezando por la propia homenajeada -sólo habían quedado afuera de ese frente común el peluquero Fernando Abraham y la estilista Carolina Marafioti-, apenas 24 horas después de aquellas presentaciones el letrado sorprendió con un volantazo: ya no representaría a Stefanía Domínguez, amiga de Fabiola.

(JML)