Homenaje a Zulema Rasmussen, la centenaria dama y mamá de Ara Berá

Zulema Rasmussen, una de las fundadoras de la comparsa Ara Berá, cumplirá mañana 100 años y, para rendirle homenaje, “El Rayo” prepara una celebración. La fiesta tendrá lugar el 18 de octubre a las 18 en su casa familiar (San Juan 1036).

Zulema es historia viva de Ara Berá, ya que en su casa fue donde comenzó a gestarse la comparsa del “Rayo”, hoy considerada una de las más grandes del carnaval y es, sin dudas, la de mayor trayectoria.

Los festejos tendrán lugar en la calle y contarán con la participación de dirigentes, pero también de comparseros tanto de esta institución como de otras comparsas del medio.

La Comisión Organizadora Homenaje a Mamá Zulema que integran Miguel Maccarini, Jorge Asayag y Raúl Asayag, Raúl Franco, Roberto Espiga Capara, Jorge Quico Paparo, Mario Veloso, Edgardo Galleta Gagliardone y Juana Maie Andino redactaron para El Litoral una breve reseña de la leyenda de “El Rayo”.

“Era el año 1961, corsos barriales. Copacabana había nacido, los sonidos de viento y el eco de los tambores llegaban desde Paso de los Libres y traían el contagio para vivir esa aventura en la capital correntina. Fue un 12 de febrero de 1961, que aquel grupo de hombres y mujeres inolvidables, labraron el acta de nacimiento de nuestra amada comparsa Ara Berá.

El escenario fue tu casa, querida Zulema, que se convirtió a partir de ese momento en nuestro hogar comparsero, con puertas abiertas brindadas desde el corazón, con la alegría, pasión y honra que contagiabas a los primeros aventureros que entusiastas, se sumaban a este movimiento innovador.

Legiones de jóvenes apostando a este nuevo hito cultural, en el marco de una ritualidad correntina que se sumó con fervor a esta creación.

La previa del primer corso, los diseños, la participación colectiva de sus creadores, el ritmo, los instrumentos de La Universidad del Sonido, los ensayos con el gran maestro, iban tejiendo la trama para el gran debut. Manos solidarias, espíritus creativos, energía sana, y cuánta pasión en el día a día que se instaló como hilo conductor entre quienes pensaban y creaban y los artesanos de este gran desafío.

Esta breve historia honra hoy a nuestra tan querida madre araberacera, que con su pasión, entrega, amor, generosidad, dulzura y alegría se ganó los corazones de tantas generaciones que fueron protagonistas apasionados de esta comparsa que nació en su hogar de la calle San Juan.

Zulema, junto con otros grandes que no olvidaremos, incorporaron a la cultura de Corrientes, un arte hoy admirado por el país entero, mérito que coronó a nuestra provincia como “Capital del Carnaval”.

Nuestra mamá Zulema, hoy cumple 100 años. Tus hijos araberaceros te rinden el homenaje más sincero, y te regalan ese amor que sale del corazón, como el que vos siempre supiste dar. Corrientes te dice gracias por el aporte al acervo cultural, y nosotros los miles y miles de araberaceros aplaudimos tu gesta y tus valores de tanta humanidad puesta al servicio de nuestro gran arte carnavalero.

Gracias por crear, por estar, por tu bondadosa sonrisa, por tu aliento, por tu mesura, por tus alegrías y también por tus lágrimas en momentos de dolor y de tristezas, como fue el fatal accidente en Las Flores.

Gracias por hacernos compartir en tu hogar, esta pasión que no se puede describir con palabras, solo se la siente y desde lo más profundo del alma te eriza la piel y el corazón, al grito de Ara Berá. Señora ilustre, mamá Zulema, hoy los comparseros te rendimos honor y gratitud eterna a tanta entrega y pasión, a la luz de un Rayo que brilla y seguirá brillando para siempre. ¡Felices 100 años! Ara Berá celebra con alegría, madre nuestra, madre del carnaval correntino”.

Biografía

Nombre completo: Juana Zulema Volpe de Rasmussen.

Nació el 18/10/1921 en Corrientes.

“Estudió en la Escuela Normal de Señoritas Dr. Juan Pujol. Llamaba a las madres de las chicas para que las dejen entrar desde los inicios de la comparsa. Ara Berá ensayaba en su casa, terraza y galería el cuerpo de baile. Fue ama de casa, lo único que no hizo fue bordar, nunca aprendió, los apoyaba a los chicos para que armen la comparsa. Ella en su casa inscribía a la escuela de samba y se guardaban los instrumentos. Fue a la tribuna de los carnavales hasta el 2012 y después al palco porque no tenía más a sus compañeras. No faltó ni un año y fue a todos los shows, incluido el del 2020”, recuerda Lucrecia Buasso.

“Mamá Zulema fue declarada Persona Ilustre por la Cámara de Senadores y de Diputados”.

Mañana a las 18 se cerrarán las calles San Juan y Junín hasta San Martín, con un operativo Municipal y Policial.

A la misma hora en la plaza Vera se congregará el cuerpo de Batería de Ara Berá y partirá rumbo a la casa de Zulema.

El Municipio y el Instituto de Cultura adhirieron al acto. El intendente, Eduaron Tassano, le entregará un recordatorio. Todo en la casa de Zulema.