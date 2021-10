Corrientes Básquet sumó a una jugadora extranjera a su plantel

La franquicia Corrientes Básquet sacudió el mercado de pases de la Liga Femenina de básquetbol e incorporó a una ficha extranjera a su plantel. Se trata de Adriana Murphy que llega de jugar en la Universidad de Mossouri, Estados Unidos.

La flamante incorporación nació el 22 de junio de 1997 en Fishers, Indiana (Estados Unidos) y mide 1.60 metros de altura. Viene de jugar en Tigers en la Conferencia Sudeste de la Ncaa.

Allí se desempeñó como base y escolta, con un juego rápido, de buen manejo de la pelota para crear oportunidades y anotar.

La competencia se pondrá en marcha el próximo sábado 23 y todo hacía suponer que el plantel que conduce técnicamente Renato Novatti estaba cerrado,sin embargo ayer se conoció la finalización de las tratativas que terminaron con la incorporación de una jugadora que sin lugar a dudas le da un salto de calidad al equipo correntino.

Murphy llegó a la capital correntina acompañando al jugador de Regatas Skyler Hogan y hoy entrenará con sus nuevas jugadoras en la búsqueda de acoplarse a la forma de juego y los sistemas que determinen el cuerpo técnico.

El plantel de Corrientes Básquet ya contaba con estas jugadoras: Guillermina Berger, Valentina Numa, Candela Chiaia, Agustina Basualdo, Guadalupe Almozni, Celeste Godoy, Aldana Duarte, Julieta Tell, Micaela Piazza, Sofía Cabrera, Agustina Leiva y Malvina D’agostino.

El equipo que representará a la provincia en el certamen nacional ingresó en la recta final de su preparación. El jueves tiene previsto viajar rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el sábado 23 jugará frente a Rocamora.

El partido, que corresponde a la primera fecha de la Liga Femenina, se jugará en el estadio Héctor Etchart de Ferro Carril Oeste y dará inicio a las 16.30.

La competencia contará además con la participación de Deportivo Berazategui, Obras Básket, Quimsa de Santiago del Estero, Ferro Carril Oeste, Unión Florida, Los Indios de Moreno y Catamarca Básquet.

El torneo se jugará a una sola rueda, todos contra todos, redondeando ocho encuentros cada equipo. Los primeros ocho de la tabla de posiciones clasificarán a los playoff, y el noveno dará por finalizada su participación en certamen.

La primera fase finalizará el próximo 20 de noviembre. Los cuartos de final se jugarán entre le 27 y 28 de noviembre al mejor de dos partidos, las semifinales serán con el mismo formato el 11 y 12 de diciembre. Mientras que la gran final está programada para el 18 de diciembre a partido único.

La jornada inaugural también tendrá estos duelos: Berazategui vs. Quimsa, Obras Básket vs. Catamarca Básquet, Unión Florida vs. Ferro.