Prevén un leve aumento de la temperatura hasta el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un progresivo aunque leve aumento de la temperatura hasta el fin de semana en la ciudad de Corrientes. Mientras que para el fin de semana podrían volver las tormentas aisladas, así como las precipitaciones.

Si bien para hoy y mañana se esperan temperaturas mínimas en torno a los 12° C. aumentarían para el sábado por arriba de los 18° C. En tanto que las temperaturas máximas alcanzarían los 29° C. desde el jueves hasta el domingo, de acuerdo al pronóstico extendido del SMN.

Para hoy se espera la prevalencia del viento desde el sector sureste, y desde mañana hasta el viernes será del noreste, lo que propiciará un clima cálido en Corrientes. Mientras que para el sábado volverá a prevalecer el viento del sureste, junto a la probabilidad de tormentas y chaparrones. En lo que va de octubre ya se registraron siete jornadas con precipitaciones en la ciudad de Corrientes, y el acumulado mensual es de 50 milímetros.