“Necesitamos un cambio de rumbo y eso va a depender mucho del Gobierno nacional”

Falta menos de un mes para las elecciones y el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, se expresó optimista con respecto al resultado que esperan conseguir en las urnas, mejorando incluso los números alcanzados en las Paso.

El funcionario del Gobierno provincial y uno de los principales dirigentes de la UCR dialogó con el programa Final Abierto sobre los comicios que se vienen y destacó la necesidad de “un cambio de rumbo” que debe llevar adelante el Gobierno nacional.

—¿Qué va a suceder en las próximas elecciones en Corrientes?

—Es difícil saber lo que va a suceder en el futuro. Yo soy más afecto a mirar tendencias históricas, entonces para tratar de inferir lo que va a pasar, miramos qué sucedió hasta acá.

Entonces si miramos el 2015, 2017, 2019 uno se da cuenta de que en todos los casos y en todo el país y no solo en Corrientes, el rendimiento de Juntos por el Cambio fue mejor en las generales que en las Paso. Y el rendimiento del Frente de Todos fue decreciendo aun habiendo mejorando el guarismo anterior, y eso se da en todo el país salvo en dos lugares como en el 2015 y 2017 en La Pampa donde revirtieron esas elecciones de las Paso y otra en San Luis. Lo mismo hemos hecho en Corrientes, donde hemos mirado municipio por municipio y en todos los casos los resultados que se dan en las Paso termina ampliándose en las generales.

—¿Entonces cree que es una tendencia?

—Es algo histórico, hay que sumarle dos factores: uno es el hecho de que se suma gente nueva a votar porque va a haber un 10 o 15% del padrón que va a votar ahora que no votó en las Paso y esa nueva gente que va a votar tiene determinadas características y la mayoría en Corrientes son personas más grandes que por la pandemia tuvieron miedo y no quisieron asistir a votar y ese grupo etario no es proclive al Frente de Todos.

El otro sector, es un electorado independiente que realmente está enojado no solo con un partido, sino con la política en general.

—¿Espera un triunfo más amplio?

—Sí. Después, un sector de los jóvenes que en las Paso no le dio la cuestión de la importancia de asistir, creo que ahora van a empujar a una participación mayor.

Por lo menos el 12 de septiembre nos dio esperanza de que se puede cambiar el curso en el que venimos.

La verdad que necesitamos un cambio de rumbo y eso va a depender mucho del gobierno actual nacional si tiene la capacidad de procesar los datos de las urnas.

Creo que si se repiten los números va a haber una oportunidad para la Argentina de hacer las cosas de una manera distinta.

—¿Cómo está la relación actual de provincia y nación?

—Fría. Porque no hay prácticamente relación, durante todo el proceso electoral desde casi antes de iniciarse el proceso de gobernador comenzó a enfriarse la relación.

—¿Cree que eso se puede normalizar?

—Sí se puede normalizar. Depende de la actitud de cada uno; nosotros vemos con claridad que estamos dispuestos a sostener una relación madura e institucional y ayudar a gestar políticas comunes.

La verdad que hay cosas que tenemos que abordar como lo es el tema de trabajo, la inflación.

—¿Cuál va a ser el rol del gobernador tras sus fuertes declaraciones contra el Gobierno nacional?

—El campanazo tiene que ver que con las políticas de seguridad, que tenemos que cuidar las fronteras de la provincia porque por allí ahora que se van a comenzar a abrir, necesitamos que haya controles como han ocurrido en otros momentos. Nuestras fronteras son múltiples y con tres países donde circula el virus.

—Sí, pero más puntual en la situación de Esquina, también hubo conceptos muy duros del Gobernador hacía el Gobierno nacional…

—Sí, para marcar una diferencia necesaria e instalar temas de agenda hacia adelante. Como la seguridad, el tema del empleo, la inflación y el gasto.

—¿Podríamos suponer que esos son los temas que va a pedir Juntos por el Cambio si se llega a sentar en una mesa o solo fueron declaraciones de Valdés?

—Sin lugar a dudas que JxC va a plasmar todos esos elementos porque nosotros mismos, como oposición, necesitamos consolidar un programa común porque no puede sucedernos que discutíamos las políticas en pleno gobierno y ahora el FdT repitió las situaciones de una forma peor y lo hizo de manera salvaje.

—¿Cuál es el rol de Vignolo en la segunda gestión de Gustavo Valdés?

—Como siempre. Yo soy un jugador de equipo y estoy preparado para jugar en la posición que el equipo lo requiera y estoy preparado para no jugarlo si así la circunstancias lo requieren.

Siempre tenemos que estar preparados para dar pasos al costado u ocupar el cargo que se necesita.

—¿Se viene un nuevo gabinete?

Yo creo que la política se tiene que renovar como concepto general y las decisiones de gabinete me exceden, porque la gente votó a Gustavo Valdés y él es quien tendrá que tomar cada una de estas decisiones.

Sería una falta de respeto que yo le marque la cancha al gobernador, nunca lo he hecho y no voy a comenzar ahora.

—¿Cree que es necesario que se renueve?

—Mi concepto es que la política se tiene que ir renovando, porque sino, envejece. Nuestros proyectos, que están hace bastante tiempo en la política, necesitan una oxigenación y aire fresco.

Así como nació tiene que sostenerse y renovarse y además tenemos jóvenes, hombres y mujeres que realmente han adquirido experiencia y han estado durante este tiempo acompañando expectante y que pueden ocupar lugares y todos tenemos que saber que eso puede ocurrir.

Claramente hay que tener una exigencia también y no se trata de dar, sino de ideas y creo que es muy importante la incorporación de nuevas ideas y no solo requerir una cuestión de juventud que tiene menos antecedentes en un determinado cargo, sino requerir las ideas que se necesitan hoy y salirnos de esta grieta que nos está hundiendo como país.

La verdad que yo tengo muchas diferencias con el kirchnerismo, pero estoy dispuesto, en lo personal, y ojalá que todos tengan esa predisposición, para sentarse y decir “tenemos que salir de esto de alguna manera” y no hay términos para la decadencia de un país cuando entra en el círculo vicioso.

Nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para darle a la gente la esperanza que necesita tener en el futuro.